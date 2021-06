A végrehajtó szedte ki Bayer Zsoltból a pénzt, amit Hadházy Ákosnak kellett volna megfizetnie

Idén júniusban a végrehajtó vasalta be Bayer Zsolton azt a 300 ezer forintot, amit a bírósági ítélet szerint már legalább két éve ki kellett volna fizetnie Hadházy Ákosnak a személyiségi jogai megsértése miatt. Így végül a végrehajtó iroda díjával együtt 374 ezer forintot kellett kifizetnie a 2017-es blogposztjáért, amiben a lovagkereszttel kitüntetett keresztény-konzervatív gondolkodó többek között azt írta: „HADHÁZY GECI, SZÉL DETTI NYELI.” Majd egy másik bejegyezésében azt is megállapította „Ezek a taknyok eo ipso ilyenek, és pontosan ezen a helyiértéken kell kezelni Hadházy összes eddigi »tájékoztatóját« a korrupcióról, ezen a helyiértéken kell kezelni ezt a mocskos gazembert. És nagyon helyes: leperelni róla a gatyát is, tanulja meg végre, hol a határ.”

De már az ítélet után látni lehetett, hogy nem lesz egyszerű menet a sérelemdíj kifizetése. Bayer gyűjtést szervezett, hogy a rajongói ötforintosokban szedjék össze az összeget, amit egy zsákban be akart hajítani Hadházy kertjébe. Miután felhívták a figyelmét, hogy ehhez nagyjából 252 kilót kellene megemelnie, inkább a szétválogatás mellett döntött.

Ugyanakkor Hadházy Ákos előre jelezte, hogy feleslegesen gyűjti Bayer az ötforintosokat, ugyanis a „jogszabály szerint csak ötven darab pénzérmét köteles bárkitől elfogadnia, ha pedig Bayer Zsolt ezt nem veszi figyelembe, külön végrehajtást indít ellene, hogy normálisan törlessze a bánatpénzt”. Erre Bayer a Kúriáig vitte az ügyet, ami tavaly szeptemberben ugyancsak arra jutott, hogy a gecizős és a taknyozós írásaival megsértette Hadházy személyiségi jogait. Hadházy végül januárban megindította a végrehajtást.

„Természetesen az igazi cél nem maga az összeg behajtása volt. Hanem az, hogy ez az ember legalább egyszer az életben érezze azt, milyen az, ha a dolgoknak következménye van. Nyilvánvaló, hogy nem fogja őt az összeg földhöz vágni, épp most fogadtak el a gazdái egy olyan törvényt, ami alapján potom pénzért megvásárolhatja a Várban potom pénzért bérelt lakását” - írta a végrehajtásról szóló posztjában Hadházy.