Adjátok vissza a takarékbélyegeimet!

A megtakarítás szó kevesekben kelt pozitív érzéseket, de ez természetes. Minél fiatalabb vagy, annál természetesebb. Az emberi agy biológiailag arra van bedrótozva, hogy előnyben részesítse a rövid távú örömöt a hosszú távú perspektívával szemben. De harmincéves korod után lehet Te is kicsit megkomolyodsz, és be fogod látni, hogy hiába szerez rövid távon örömöt, ha éjjel kizabálod az összes fagyit a hűtőből, ha hosszabb távon plusz kilókkal és hasfájással fizetsz érte.

Makk Marci, dollárbolt, kazetta

A megtakarítás nem az ördögtől való fogalom. Ha elmúltál harmincéves, talán még emlékszel az iskolai takarékbélyegekre – sőt, talán te is gyűjtötted őket. Tudod, azokat a színes kis bélyegeket Makk Marcival, a cuki gyerekekkel, és a cicával, aki átadja a helyét a néninek a metrón. Tanév elején megkezdted a gyűjtést, és év végén megkaptad a füzetbe ragasztott bélyegek ellenértékét, 5 százalék kamattal. A kisiskolásokat megtakarításra ösztönző módszert a szakemberek ma már gamifikációnak neveznék, de ezt a szót a takarékbélyeg feltalálása idején senki sem ismerte.

Én is megszállott takarékbélyeg-gyűjtő voltam. Nem volt ebben pénzügyi tudatosság: a gyerekek ösztönös gyűjtők. Gyűjtik a bélyeget, a színes kavicsot, a legót, a babát, a kisautót és a matricát. A takarékbélyeg-gyűjtésben az is jó volt, hogy tudtam, nemcsak kiadom a bélyegekért a pénzt, hanem amit a takarékkönyvbe ragasztok, az azért befizetett forintokat visszakapom, és azt csinálok vele, amit akarok.

A történeti hűség kedvéért el kell mondanom, hogy ez nem pont így történt. Amikor hétéves fejjel kiváltottam az első takarékbetét-könyvemet, osztrák schillingre váltottam a pénzt, és elköltöttem walkmanre az első dollárboltban, amit a szüleim „ne költsd már hülyeségre a pénzed!” felkiáltással visszavittek, én meg bőgtem, mint a sakál. Abban, hogy a rendszeres megtakarítás kifizetődő, nem volt köztünk vita, de mást értettünk hosszú távú futamidő alatt. Nekem egy évnyi takarékbélyeg-gyűjtés is hosszú táv volt, és utána úgy ugrottam fejest az impulzusvásárlásba, mint egy medencényi fagylaltba. De a szüleim, idősebbek lévén, hosszabb távú perspektívában gondolkodtak.

Azóta eltelt több mint 30 év. Nőttem 70 centit, híztam 40 kilót, elhullajtottam több ezer hajszálat. Eltűntek a takarékbélyegek, a dollárboltok és a kazettás walkmanek, de a történet tanulsága azóta is elkísér. Nem, nem az, hogy ha nem teljesülnek a megtakarítási célkitűzéseid, akkor üvölts, mint a sakál; hanem az, hogy a megtakarítás jó dolog, mivel csak így valósíthatók meg a jövőbeli céljaid. Szerencsére a takarékbélyeg helyett ma már választhatsz más pénzügyi terméket, amik rendszeres, kis összegű megtakarításokkal segítenek ezeknek az elérésében. Befektethetsz például értékpapírba; technikailag ez sem különbözik a takarékbélyegtől. Nincs rárajzolva Makk Marci, de a lényeg változatlan: minden hónapban félretehetsz egy kis pénzt, hogy aztán kamatostól a tiéd legyen az egész.

Van havi tízezred?

„Ottó, ne hülyéskedj már, én nem értek az értékpapírokhoz, és nincs annyi pénzem, hogy érdemes lenne befektetni!” – mondhatnád. De hidd el, ez nem akadály: nem kell se tőke, se szakértelem, csak egy pénzintézet, ahol értik a csíziót. Ott van például az OTP Rendszeres Megtakarítási Programja. Ha van havi tízezer forintod, amit félre tudsz tenni, ezt neked találták ki, mert

kényelmes és egyszerű: egyetlen megbízás megadásával rendszeresen félreteheted a pénzed, amit értékpapírba fektetsz.

rendszeres, mégsem kell foglalkozni vele: a havi megtakarítás automatizálható.

kis összegű megtakarítással is működik: ha van havi 10 ezer forintod, te is részt vehetsz a programban.

szakértői kezekben a megtakarítás: miután elkezdtük a takarékoskodást, az alapkezelő szakértői gondoskodnak róla, hogy a pénzünk folyamatosan nekünk dolgozzon.

hosszabb távra is igényelhető: a futamidőt te választod meg, attól függően, hogy milyen távra tervezel. Ott vannak például az OTP Céldátum Alapok, amik kifejezetten hosszú távú öngondoskodási célokat is támogatnak. Ezek olyan újszerű, értékpapír alapú, hosszú távú rendszeres megtakarítási lehetőséget kínáló konstrukciók, amelyekbe a befektetni kívánt összeget apránként, azaz akár már havi 10 ezer forintonként is elhelyezheted, hat időtávra (5, 10, 15, 20, 25, illetve 30 évre). Te befizetsz havi tízezer forintot, ami egy alapba kerül, amit az OTP pénzügyi szakemberei kezelnek. Így ezzel nem neked kell szöszmötölnöd, csak ki kell választanod a megtakarítási célt vagy időtávot.

Előfizetés a jövőre

Lehet, hogy leírva ez bonyolultnak tűnik, pedig pofonegyszerű. Ha az OTP Rendszeres Megtakarítási Programot választod, csak meg kell adnod azt a megtakarítási összeget, amit minden hónapban automatikusan átutalnak a folyószámládról az értékpapírszámládra. Olyan az egész, mint egy streaming-előfizetés, csak nem egy filmkölcsönzőre fizetsz elő, hanem a jövődbe fektetsz be. A megtakarítási megbízást személyesen, az OTP Bank fiókjaiban, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton, illetve internetbankban is elindíthatod, és innentől nem is lesz vele dolgod.

Igen, ez a szolgáltatás már havi tízezer forinttal is igénybe vehető; pár hamburgermenü vagy néhány mozijegy áráért. A szolgáltatás további előnye, hogy nincs szükség hozzá vaskos kezdőtőkére. Mondom, havi tízezer forinttól igénybe veheted; és ekkora induló összeget nyilván nem sajnálsz, ha tudod, hogy a jövődre költöd.

Hogy a jövődben mi van – pontosabban: hogy mit szeretnél benne látni –, azt neked kell tudnod. Elmúltál harmincéves, nyilván sokat gondolkozol rajta; azt már nem nekem kell megmondanom, hogy az öt-tíz-húsz éves terveidben milyen képeket látsz. Családalapításon gondolkozol? Lakásra és szobabútorra gyűjtesz? Szeretnéd, ha néhány év múlva, amikor már kevésbé bírod a fizikai terhelést, profi elektromos kerékpárra cserélhetnéd a fixidet? Vagy arra hajtasz, hogy újabb 30 év múlva legyen néhány millió forint megtakarításod? Ezt már nem nekem kell tudnom; én csak megmutatom, hogy a céljaidat milyen, a takarékbélyegénél jóval fejlettebb pénzügyi termékekkel érheted el.

Egy biztos: bármilyen céljaid vannak, és bármilyen hosszú távra tervezel, az OTP Rendszeres Megtakarítási Programmal belekóstolhatsz abba a jóleső érzésbe, amit csak a harmincon felüliek ismerhetnek: hogy te magad formálod a jövődet. Te keresed meg a pénzedet; te döntöd el, hogy mennyit szeretnél belőle félretenni; te döntöd el, hogy mire fogod költeni; és ha összegyűjtötted, senki sem veheti el tőled, mert az a tiéd. Szerencsére a felnőtté válás nemcsak felelősséggel, hanem lehetőségekkel is jár; csak rajtad múlik, hogy hogyan hozod ki belőle a maximumot.

(A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta. Az OTP Rendszeres Megtakarítási Programról és az OTP Céldátum Alapokról ezen a honlapon tájékozódhatsz.)

A cikk kizárólag tájékoztatási célt szolgál, nem minősül befektetési ajánlásnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. Az OTP Rendszeres Megtakarítási Program és az OTP Céldátum Alapokkal kapcsolatos konkrét információkról, a költségekről és a lehetséges kockázatokról részletesen tájékozódjon az alapok forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatóból és a kezelési szabályzatból, valamint a Forgalmazó által közzétett hirdetményből OTP Bank www.otpbank.hu honlapján.