Az összesített hétvégi járványadatok továbbra is kedvezőek

Miután az operatív törzs arra hivatkozva, hogy vége a járvány harmadik hullámnak, felfüggesztette hétvégenként a tájékoztatást, így hétfőnként már összesítve jelennek meg három nap alapadatai.



Ezt így csak az előző hétvége számaival lehet összehasonlítani.

A hivatalos adatok alapján úgy néz ki, hogy tovább javult a járványhelyzet.

Péntek óta 202 új fertőzöttet regisztráltak, egy héttel korábban 255-öt.

fertőzött van kórházban, múlt hét elején 406-ról számoltak be Lélegeztetőn most 37-en vannak, egy hete 47-en voltak

Azt az operatív törzs nem közli, hogy az új fertőzöttek közül hányan kapták el a delta variánst, ami egyre nagyobb gondot okoz több országban, a magas oltottságú Nagy-Britanniában is. Emiatt aggódott a teltházas budapesti magyar-portugál meccs miatt a szlovák egészségügyi minisztérium és nagyobb óvatosságra intett Angela Merkel német kancellár is. A hivatalos számok alapján Magyarországon egyelőre nem robbant be a delta variáns.

22 273-an kapták meg az első oltásukat péntek-szombat-vasárnap.

130 800-an pedig a másodikat péntektől vasárnapig.

Összesen 5 411 431-en kapták meg eddig az első oltást, közülük 4 491 113-an már a másodikat is. Ez kevés a nyájimmunitás eléréséhez. A teljes lakosság 55,4 százaléka kapta meg az első oltást, 46 százalék a másodikat is.