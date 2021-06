Egymillió dolláros nyomravezetői díjat tűztek ki egy 46 évvel ezelőtti gyilkossági ügyben

Juanita Nielsen 1975. július 4-én tűnt el Sydneyben, miután elment a Carousel Cabaret nevű éjszakai klubba, amit Abe Saffron, egy hírhedt alvilági bűnöző vezetett. A nő táskáját nyolc nappal később találták meg a Kék-hegység felé vezető autópálya szélén. A 38 éves Nielsen újságíró és aktivista volt, egyben a NOW című lap kiadója, amiben többször is a Potts Pointban található épületek megvédése érdekében kampányolt, hogy ne építhessenek helyükre az ingatlanfejlesztők új lakásokat.

Fotó: YouTube/Juanita Nielsen & Sallie-Anne Huckstepp | Crime Investigation Australia

Közel ötven évvel Nielsen eltűnése után unokatestvére, Francis Foy továbbra is gyilkosságra gyanakszik, a rendőrség pedig egymillió dollárra duplázta az ügyben a nyomravezetői díjat.

A gyanú szerint három férfi, köztük a Carousel klub egyik alkalmazottja lehet felelős Nielsen eltűnéséért, őket 1977-ben meg is vádolták „elrablásra irányuló összeesküvéssel”, a nő eltűnése miatt viszont nem emeltek vádat. Nielsent feltehetően a korrupcióellenes és ingatlanfejlesztés-ellenes kampányai miatt rabolták el, majd ölték meg. A gyilkossági csoport vezetője, Danny Doherty szerint ennyi idővel a gyilkosság után viszont egyre kevesebb az esélyük, hogy bizonyítékokat és tanúvallomásokat szerezzenek az ügyben.

A Carousel klub recepciósa, Loretta Crawford többször is tett tanúvallomást az ügyben, és minden alkalommal mást mondott. A legutolsó alkalommal azt állította, hogy Nielsent fejbe lőtték a klub pincéjében, a holttestet pedig ő is látta, ahogy azt is, hogy három férfi állt felette.

Az esetet 1983-ban vizsgáló halottkém szerint „a rendőrségi vizsgálatokat gátolta az akkori korrupciós légkör”. (Daily Mail)