Ferrarit, kishajót és befalazott pénzt foglalt le a NAV egy bűnszervezettől

Csaknem egymilliárdos kárt okozott a költségvetésnek egy őrzés-védelemmel foglalkozó bűnszervezet, tagjait a NAV munkatársai fogtak el. Luxusautókat, ingatlanokat, jelentős bankszámlavagyont és rengeteg készpénzt foglalt ,e a NAV, de éles lőfegyverek is előkerültek a kutatásokon, írja Facebook-oldalán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A vagyonvédelemi szolgáltatást nyújtó bűnszervezet úgy csökkentette fizetendő áfáját, hogy bevételeit egy strómanok vezette, gyakran váltott fantomcégekből kiépített hálózaton keresztül futtatta át. Így okozott egymilliárd forintos kárt a költségvetésnek, amellett, hogy a piacon is kedvezőbb helyzetbe került versenytársaival szemben.

Az akcióban a budapesti nyomozók munkáját járőrök, revizorok, IT-szakemberek, a MERKUR bevetési egység és a Terrorelhárítási Központ is segítette. A nyomozók egy 76 millió forint értékű Ferrarit, muzeális jellegű autókat és egy kishajót is lefoglaltak, valamint nagyjából 120 milliós bankszámlavagyont és 170 millió forint értékben hat ingatlant zároltak. A rengeteg lefoglalt készpénz egy része befalazott, rejtett páncélszekrényekből került elő a cégháló titkos irodáiból. A bűnszervezet irányítóinál éles lőszereket és lőfegyvereket is találtak, néhányat csőre töltve.

Tizenhat embert gyanúsítottként hallgattak ki, a bíróság a szervezet négy irányítójának letartóztatását már el is rendelte. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. Ha bűnösségük bebizonyosodik, akár 20 év börtönt is kaphatnak.