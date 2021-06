Fokozódó hőség miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ

Hétfő éjfélig adott ki figyelmeztetést a fokozódó hőség miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Előrejelzésük szerint a napi középhőmérséklet az ország délnyugati felén 27 fok körül vagy afölött, keletebbre kicsivel ez alatt várható.

Lesznek zivatarok is az ország északkeleti felén, de nagy enyhülést ezektől senki se várjon. Kora délutántól északnyugaton, később az Észak-Dunántúlon, főváros térségében, estétől pedig az Alföld középső, majd északkeleti részein döröghet az ég. Az esti, késő esti időszakban akár felhőszakadás is lehet. A zivatarokat az intenzív csapadék mellett lokálisan viharos szél (60-80 km/h) és jégeső is kísérheti.

