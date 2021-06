A brit filmipar lehet a Brexit következő nagy vesztese

Az EU fellépésre készül a brit filmipar termékei ellen, mert meglátásuk szerint az EU tagállamaiban "aránytalanul sok" brit filmet és sorozatot vetítenek a tévékben. Nagy-Britannia a legnagyobb film- és tévéműsorgyártó a kontinensen, de Nagy-Britannia kilépésével az EU megvonhatja az ott előállított tartalmaktól az "európai alkotás" megjelölést.

Az elmúlt évtized egyik nagy brit sorozatsikere a Sir Arthur Conan Doyle klasszikusát modernizáló Sherlock volt, főszerepben Benedict Cumberbatch-csel. Ha Brüsszel beváltja a fenyegetéseit, ez és a többi Nagy-Britanniában gyártott sorozat többé nem minősülne európai alkotásnak. Fotó: Hartswood Films/Photo12

Ennek igen nagy jelentősége van, az EU hatályos direktívái szerint a tagállamokban a sugárzási idő javában Európában előállított tartalmakat kell sugározni, és még a sztrímingszolgáltatók kínálatában is legalább 30 százalékot kell elérniük az európai alkotásoknak. Egyes államok még ennél is szigorúbb szabályokat alkottak, Franciaországban például a sztrímingszolgáltatók kínálatában 65 százalékot kell elérniük az európai alkotásoknak.

Ha az EU beváltja a fenyegetését, ebbe a kvótába a jövőben nem számíthatók be a brit alkotások, pedig ezek mostanáig az EU szerint "aránytalanul nagy részét" tették ki a kínálatnak. A Guardian birtokába került dokumentumok alapján ezért most meg is bízták az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezzen hatásvizsgálatot arról, milyen veszélyt jelent az EU kulturális sokszínűségére a brit alkotások túlsúlya. Ez a hatásvizsgálat lehet az első lépés a brit tartalmak mennyiségi korlátozására.

Ha az EU a jövőben Európán kívüliként határozná meg a brit filmipar termékeit, egy ekkora piac elvesztése komoly csapást jelentene az iparágra, írja a Guardian iparági forrásaira hivatkozva.