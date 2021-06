A Fülöp-szigetek elnöke börtönnel fenyegeti azokat, akik visszautasítják a koronavírus-védőoltást

Rodrigo Duterte már május 3-án megkapta a kínai Sinopharm védőoltásának első adagját. Fotó: KING RODRIGUES/AFP

A Fülöp-szigeteken ázsiai léptékben rendkívül súlyos a koronavírus-helyzet, az országban már több mint 1,3 millió fertőzöttet regisztráltak, a halálos áldozatok száma pedig a hivatalos adatok szerint már a 23 ezret is meghaladta. Az ország autokrata elnöke, Rodrigo Duterte vérmérsékletének megfelelően reagált a helyzetre. "Van választás, vagy beoltatják magukat, vagy börtönbe mennek" - közölte hétfői tévébeszédében arra reagálva, hogy a fővárosban, Manilában elég kevesen jelentek meg az oltópontokon.

Duterte fenyegetése nincs összhangban az ország egészségügyi hatóságainak hivatalos ajánlásaival. Azok szerint ugyanis a védőoltás, bár ajánlott, de önkéntes. Duterte azonban közölte, hogy "egyszerűen fáraszt, hogy a Fülöp-szigetekiek nem követik a kormány utasításait".

A 110 milliós országban június 20-ig mindössze 2,1 millióan kapták meg a védőoltás mindkét dózisát.

Beszédében Duterte más témákra is kitért, bírálta a Nemzetközi Büntetőbíróságot is, ami vizsgálatot kezdeményezett Duterte drogháborúja miatt. Duterte gyakorlatilag irtóhadjáratot indított a kábítószerfogyasztók ellen, akiket ezrével gyilkoltak meg mindenféle fegyveres csoportok. "Miért is kéne fehér emberek előtt védekeznem a vádjaik ellen. Nem vagyok hülye" - jelentette ki. A Nemzetközi Büntetőbíróság nem kívánta kommentálni a kijelentését. (Via Channelnewsasia)