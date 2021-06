Legyen felhőtlen a nyaralásod! A CHERRISK-nél pár perc alatt online köthetsz utasbiztosítást, ami már napi 495 forinttól fedezheti az orvosi vagy kórházi költségeket COVID-19 megbetegedés esetén is. Nemcsak európai, hanem távolabbi utazásokra is bebiztosíthatod magad. Most ráadásul egy Samsung QLED 4K TV-t is nyerhetsz!