Hét traumatológus mondott fel a zalaegerszegi kórházban az alacsony ügyeleti díjak miatt

A Zala Megyei Szent Rafael Kórházban hét traumatológus adta be a felmondását, tudta meg a 24.hu, az értesülésüket az intézmény is megerősítette. A kórház azt írta a lapnak, hogy a felmondott orvosok „sérelmezték az ügyeleti díjak számukra alacsony mértékét.”

A kórház menedzsmentje a felmondott orvosok követelését bérzsarolásnak tartja: szerintük a szóban forgó kollégák ügyeleti leterheltsége a más osztályokon dolgozó orvosokénál alacsonyabb volt, a koronavírusos betegek ellátásában sem vettek részt, az elhalasztott műtéteik helyett pedig az oltópontokon teljesítettek feladatot, amiért külön juttatást kaptak.

Kórterem a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Az intézmény azt is közölte, hogy a felmondott traumatológusok áprilisi bére meghaladta a bruttó kétmillió forintot, és úgy látják, hogy „az egészségügyi szolgálati jogviszony vállalásával 2021. március 1-jével jelentősen megemelkedtek az orvosi bérek. Kórházunk felmondott traumatológus szakorvosai a megemelt béren túl a korábban említett traumatológiai ellátásért járó fixdíjban és az ügyeletek után járó díjban is részesültek.” A kórház szerint ráadásul náluk a trauma fixdíj is magasabb, mint amit a Traumatológiai Társaság ajánl: a teljes díj 60 százaléka helyett a traumatológiai ellátásában részt vevő orvosok és szakdolgozók a teljes díj 75 százalékát kapják meg.



A szóban forgó orvosok viszont nem nyilatkozhatnak az ügyről, mert tiltja a szerződésük.