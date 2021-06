Kétszer is leállt covidbetegsége alatt Bányai Gábor szíve

Bányai Gábor 2020 januárjában Orbán Viktor miniszterelnök dolgozószobájában tett látogatásán. Fotó: Bányai Gábor/Facebook

111 napig tartó kórházi kezelés után immár Balatonfüreden lábadozik Bányai Gábor, a Fidesz parlamenti képviselője. A politikus a Halasmediának adott interjújában mesélte el, hogy életveszélyes covidbetegsége alatt kétszer is leállt a szíve; illetve azt is, hogy előbb a kiskunhalasi kórházban került mélyaltatásban lélegeztetőgépre, ahonnan aztán két és fél hét után a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjába szállították át. Közben volt olyan is, hogy egyszerre öt géppel tartották életben az orvosok és az ápolók.

De mesélt arról is, hogy kórházi kezelése során az egykori jánoshalmi plébános, Rónaszéki Gábor kétszer is feladta neki a betegek szentségét, ami után mind a két alkalommal csodásan javult az állapota.

Bányai most Balatonfüreden lábadozik. Komoly rehabilitációra szorul, a betegsége alatt csaknem harminc kilót fogyott, és még most is csak járókerettel tud járni. (Via 24.hu)