Még a héten visszatérhet Moszkvába az USA nagykövete

Az amerikai külügyminisztérium hétfői tájékoztatása szerint még a héten visszatérhet állomáshelyére John Sullivan, az Egyesült Államok oroszországi nagykövete. Sulivant, ha ki nem is utasították, azután kérték fel távozásra az oroszok, hogy Joe Biden elnök márciusban egy interjúban lelketlen gyilkosnak nevezte Vlagyimir Putyint. Oroszország Biden kijelentése után hazarendelte washingtoni nagykövetét, és jelezte Sullivannak, hogy ő is inkább térjen vissza hazájába.

Joe Biden és Vlagyimir Putyin próbálnak mosolyogni egymásra 2021. június 16-i csúcstalálkozójuk kezdetén. Fotó: MIKHAIL METZEL/AFP

Biden és Vlagyimir Putyin a múlt szerdán Genfben csúcstalálkozót tartottak. Bár a találkozót követő sajtótájékoztatóikon mindketten konstruktívnak jellemezték megbeszélésüket, a zárt ajtók mögött történtekről jobban árulkodik, hogy a csúcstalálkozó nagyon hirtelen, a tervezettnél bő másfél órával hamarabb véget ért. Biden a sajtótájékoztatóján ezt azzal ütötte el, hogy egy idő után kifogytak a témákból.

Pedig téma bőven akadt, ezek egyike a diplomáciai kapcsolatok normalizálása volt. A két nagyhatalom pillanatnyilag egészen minimális létszámú képviseletet tart fenn a másik országában, miután az elmúlt években rendszeresen utasítottak ki kölcsönösen diplomatákat, és zárattak be diplomáciai létesítményeket. Sullivan visszatérése moszkvai állomáshelyére így a múlt heti csúcstalálkozó első kézzelfogható eredménye lehet. "Továbbra is elkötelezettek vagyunk az orosz kormánnyal folytatott nyílt kommunikáció mellett. Egyrészt az amerikai érdekek előmozdítása miatt, másrészt hogy csökkentsük az országaink közötti tévedések kockázatát" - kommentálta a kapcsolatok állását Ned Price, az amerikai külügy szóvivője. (Via MTI)