Prosztatarákban szenved a Jóbarátok Günthereként megismert James Michael Tyler

Negyedik stádiumú prosztatarákban szenved, jelentette be James Michael Tyler színművész, akit a közönség talán leginkább a Jóbarátok vígjátéksorozatból ismerhet, ahol ő alakította Günthert, a Central Perk kávézó Rachelbe reménytelenül szerelmes pincérét.

James Michael Tyler 2015. augusztusában a Warner Bros. hollywoodi stúdióbejárásán. Fotó: JASON KEMPIN/Getty Images via AFP

Az 59 éves színművésznél saját elmondása szerint három éve egy rutin kivizsgálás során diagnosztizálták a betegséget. "56 éves voltam, olyankor már szűrnek prosztataspecifikus antigénre. Amikor a teszt rendkívül magas számokat mutatott, és online utánanéztem, egyből tudtam, hogy valami nagyon nincs rendben. Szinte egyből ezután már hívott is az orvosom, hogy be kell mennem másnap, mert valami nagyon súlyos gond lehet a prosztatámmal" - mesélte az NBC reggeli műsorában.

A járvány miatt egy beütemezett felülvizsgálata kimaradt. A betegsége közben átterjedt a csontjaira, negyedik stádiumúvá fejlődött - a kemoterápiával kezelt Tyler azóta járni se tud. "Végstádiumú rák" - erősítette meg, hozzátéve, hogy "végső soron valószínűleg el is fog vinni". A médiaszereplés kínálta lehetőséggel élve mindenkit szűrővizsgálatokra buzdított. "Ha hamarabb felfedezik, mint nálam, más kimenetek is léteznek" - mondta.

Bár Tyler Günther szerepében nyilván kevesebb rivaldafény jutott neki a hat másik ember életét feldolgozó sorozatban, a Jóbarátok rajongói között továbbra is népszerű, színésztársai pedig kifejezetten kedvelték a vele való munkát. Tyler persze megjelent a sorozat sztárjainak májusi csoporttalálkozóján is, Zoomon bejelentkezve beszélt arról, hogy élete tíz legemlékezetesebb éve volt a Jóbarátok forgatása. Mint mondta, színésztársai és a Jóbarátok stábjából többen is tisztában voltak a betegségével, ám ő nem akarta a vidám megemlékező műsorban nyilvánosságra hozni azt. (Via BBC)