Semjén Zsolt a Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Frank Liu Chi-Jent a magyar-kínai kapcsolatok fejlesztéséért

A magyar-kínai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Magyar Arany Érdemkeresztet adott át Frank Liu Chi-Jennek, a Pápai Hús Kft. tulajdonosának, a Chi Fu Investment Holdings Group cégcsoport elnök-vezérigazgatójának Budapesten.

Semjén Zsolt a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok előmozdítása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként átadja a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés Frank Liunak, a Chi Fu Investment Holdings Group cégcsoport elnök-vezérigazgatójának az Országházban 2021. június 22-én.

Kövér László, az országház elnökének kezdeményezésére, Orbán Viktor miniszterelnök felterjesztése alapján, Áder János köztársasági elnök adományozta a magas rangú állami kitüntetést Frank Liunak – hangzott el az Országházban a ceremónián.

A rendezvényen Frank Liu érdemei közül említették, hogy a világjárvány kitörése óta 21 millió egészségügyi védőmaszkot adományozott Magyarországnak és a külhoni magyar közösségeknek.

Felidézték, hogy 2016 őszén a több mint 100 éves iparági múltra visszatekintő patinás pápai húsüzem pénzügyi értelemben a klinikai halál állapotába került, 600 munkavállaló és 400 környékbeli sertéstartó beszállító a munkanélküliség küszöbén toporgott, de Frank Liu megmentette a céget, gazdaságilag talpra állította.

A kitüntetés átadása után Semjén Zsolt a kormány nevében köszönetet mondott a kínai üzletembernek, hogy a világjárvány alatt maszkokat adományozott az országnak. „Nemzeti büszkeségünket erősíti az, hogy Ön állampolgárként is sorsközösséget vállalt a magyar nemzettel” – mondta Semjén.

Frank Liu a kitüntetés átvétele után azt mondta: „amit tettem eddig Magyarországon, azért tettem, mert úgy érzem, hogy a magyarság egy sikerre ítélt nép. Minden tragikus történelmi csapás vagy egyéb nehézség ellenére, a magyarok mindig talpra tudnak állni. Ez egy nagyon vonzó magyar képesség, én pedig különösen szerencsés vagyok, hogy egy magyar talpra állási időszakban válhattam az Önök polgártársává.”

Azt mondta, a közös munkájuk eredményeként a Pápahús munkaközösségénél a korábbi kilátástalanság érzetét felváltotta az önbizalom, és biztos benne, hogy a közeljövőben Pápa városával és a magyar kormánnyal együttműködve a Pápahús Közép-Európa egyik legkorszerűbb húsüzemévé válhat.

A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Frank Liu, a Chi Fu Investment Holdings Group cégcsoport elnök-vezérigazgatója (b) és Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Országházban az elismerés átadásán 2021. június 22-én

Az eredetileg tajvani, de már magyar állampolgársággal is bíró, kiváló nyugati és kínai kapcsolatokkal bíró üzletemberről még a régi Index írta meg tavaly év elején, hogy jó barátságban van Kövér Lászlóval, és valójában Csányi Sándornál meg Mészáros Lőrincnél is gazdagabb, tehát ő a leggazdagabb magyar (a Rahimkulov testvérek mellett). (via MTI)