Veszélyeztetetté nyilvánítaná a Nagy-Korallzátonyt az Unesco

A veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára venné át az Unesco a Nagy-Korallzátonyt. Az ENSZ kulturális szervezete szerint a természeti csodát a klímaváltozás sodorta veszélybe. Ez alapján javasolták, hogy a következő tanácskozásukon fokozzák le a világörökségi helyszínek listáján a veszélyeztetettek sorába.

A Nagy-korallzátony. Fotó: Sarah Ackerman / Flickr / Wikimedia Commons CC BY 2.0

Az Unesco egyben sürgette Ausztráliát, hogy "gyorsuló lépéseket" tegyen a klímaváltozás ellensúlyozására. Az ausztrál kormány ugyanakkor jelezte, hogy "erősen ellenezni fogja" az Unesco javaslatát.

A Nagy-Korallzátony 1981-ben került fel a világörökségi helyszínek listájára. A szervezet 2017 óta fontolgatja, hogy folyamatos pusztulása miatt átrakja a veszélyeztetett helyszínek listájára, ám Ausztrália mindig is hevesen ellenezte a lefokozást. Sussan Ley környezetvédelmi miniszter most is "megdöbbenésének" adott hangot, mondván, az ENSZ illetékesei korábban arról biztosították, hogy ilyesmire nem kerülhet sor.

A korallzátony létét a világ óceánjainak melegedése fenyegeti. Emiatt egyre gyakrabban és nagyobb területeken fordul elő az ún. fehéredés, a tömeges korallpusztulás, ami a teljes tápláléklánc összeomlását okozza. Az Unesco most ezeken túl amiatt javasolja a helyszín lefokozását, mert meglátásaik szerint az ausztrál kormány által eddig hozott intézkedések nem érték el a kellő hatást, nem javult a korallzátony térségében a vízminőség. (Via BBC)