A német szivárvány napja

Jó reggelt! Ami még a 39 fok mellé hiányzott: sivatagi por Afrikából.

SZIVÁRVÁNYPOLITIKA

Fotó: TOBIAS HASE/dpa Picture-Alliance via AFP

Kedden ismét mi voltunk Európa rosszfiúi. Délelőtt kiderült, hogy az UEFA nem engedi, hogy a ma esti német-magyarra Münchenben szivárványszínűre világítsák ki a stadiont. Innentől kezdve pedig az európai közbeszéd jelentős része órákon át erről a döntésről, valamint az egész balhé mögött álló homofób magyar törvényről szólt.

Brüsszelben másfél év szünet után éppen kedden kezdődött újra a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Itt is a homoszexualitás bemutatását tiltó törvény vitte el az idő nagy részét. Ezen nagyot háborogtak Európa miniszterei, de ezt a felmelegített, sehova sem vezető eljárást valójában mindenki élvezi egy kicsit.

A budapesti fejlemények miatt aggódó nyugati kormányok ki tudják fejezni az ellenérzéseiket, és a sajtóban mutathatják, hogy foglalkoznak az illiberális problémával.

A magyar kormány is használja politikai célra a meghallgatásokat, ezekkel folyamatosan alá lehet támasztani a szabadságharcos tematikát a hazai választók előtt.

Hosszabb távon azonban igenis lehet hatása egy ilyen eljárásnak is, annak pedig végképp, ha Magyarországra végképp rásül az Európában már tényleg teljesen elfogadhatatlan homofóbia bélyege. Sok függ attól, hogy a ma nagy számban Münchenbe utazó magyar szurkolók hogy viselkednek, mert ha balhé lesz, az sokat ronthat az ország egyébként is megtépázott európai renoméján.

0,9%

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Kedden a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa olyat tett, amit közel 10 éve nem: bejelentette, hogy megemeli az alapkamatot. A testület döntése alapján az eddig 0,60 százalékos alapkamat mától 30 bázisponttal 0,90 százalékra emelkedik.

Magánál a kamatemelésnél is nagyobb újdonság, hogy 10 év után először előállt az a helyzet, hogy a kormány és a jegybank politikája ellenkező irányba hat: a költségvetési politika nagyon laza lesz még másfél évig, a monetáris politika pedig egyre szigorít.

A jegybankban úgy látják, hogy a koronavírus-járvány utáni újranyitással nagyon megugrott az infláció, és félő, hogy beavatkozás nélkül még tovább emelkednének a fogyasztói árak.

Májusban 5,1 százalékkal növekedtek a fogyasztói árak, egész évre pedig 4 százalék körüli inflációval számol az MNB.

Matolcsy jegybankelnök szerint az infláció a sikeres magyar újraindítás árnyoldala, és addig folytatják a kamatemelést, amíg nem sikerül az inflációt visszaterelni a fenntartható szintre.

A kormány viszont, bár Orbán Viktor szerint a 2022-es nem választási költségvetés lesz, érezhetően elkezdett bőkezűen pénzt osztogatni.

COVID-21

Bányai Gábor 2020 januárjában Orbán Viktor miniszterelnök dolgozószobájában tett látogatásán. Fotó: Bányai Gábor/Facebook

Két magyar politikus covidja:

Kétszer is leállt betegsége alatt Bányai Gábor fideszes országgyűlési képviselő szíve, de végül sikerült megmenteni.

31 évesen elhunyt koronavírusban Dalnoki Szilárd, a Momentum Zala megyei képviselője.

A magyar számok továbbra is jók, a vírus koncentrációja a szennyvízben is stagnál. Kutatók szerint rejtély, miért terjed más ütemben a delta variáns az egyes európai országokban.

Az elsőként Indiában azonosított mutáció mára Nagy-Britannián kívül dominánssá vált Portugáliában, megjelent Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Ausztriában is, és az elemzések szerint fokozatosan Európában is átveheti az eddigi variánsok helyét. De az is lehet, hogy mint 2020 tavaszán az első hullám idején, teljesen más tempóban és mértékben fog pusztítani a kontinens egyes országaiban.

A LEGNAGYOBB FŐBÉRLŐ

Fotó: Kiss Bence/444

Ingyen megválik az állam a kimentett devizahitelesek lakásaitól. 2010 után az állam több tízezer bajba került devizahiteles lakását vásárolta meg. Az ezekkel foglalkozó Nemzeti Eszközkezelőt lakhatási szervezetek is sokat dicsérték. Szerintük alkalmas lett volna a bérlakásrendszer fejlesztésére, az állam mégis visszaadta a lakásokat az eredeti tulajdonosoknak.

Amiket nem sikerült, most ingyen átadják a Máltai Szeretetszolgálatnak és a reformátusoknak. Sok a kérdőjel, de akár létre is jöhet végre egy lakásügynökség, segítve azoknak, akik kiszorulnak az albérletpiacról.

CSEH FLOYD

Csehországban előkerült egy videó arról, ahogy rendőrök a nyakán térdelnek egy megbilincselt roma férfinek, aki később meghalt. Cseh romák az esetet az amerikai George Floydéhoz hasonlítják.

A rendőrök szerint viszont nem, mivel a teplicei férfi agresszívvá vált egy kábítószer-túladagolástól. Szerintük a férfi a mentőautóban halt meg, és a halál oka a túladagolás volt. Idézték a boncolási vizsgálat előzetes eredményét is, ami szerint a férfi koszorúerei kórosan elváltoztak, feltételezhetően a túlzott amfetamin-használat miatt.

A STÍLUS MAGA A MAGYAR EMBER

Bizonyára minden hírfogyasztónak van kedvenc fideszes reklámfigurája. Talán van aki Deák Dánielre indul be, aki mindig olyan, mintha éppen a Puskás Akadémia diplomaosztójáról érkezett volna. Lehet olyan is, aki az enyhén lónyugtatós hangulatú Lomnici Zoltánra szeret belassulni, és olyan is élhet a világon, akit a már megjelenésében is ízig-vérig okostojás Mráz Ágoston inspirál intellektuálisan.

Ács Dániel szerint a valódi ínyenceket csakis Szánthó Miklós képes elvarázsolni:

„Egy Skála Kópénak nem nagyokat kell mondania, hanem dögösen kell kinéznie. Az influenszer a megjelenésével, a karizmájával, kisugárzásával adja el a terméket, és ebben Szánthónál nincs jobb a párt környékén.”

Elindult a Csuklón Szpotting Instagram is, ami magyar hírességek és politikusok óráit elemzi. Itt végre kiderül, hogy Csányi Sándornak vagy Soros Györgynek van drágább órája.

ÉS FOCI

Ivan Perišić (repül) és Luka Modrić (gugol) ünnepli a továbbjutást. Fotó: LEE SMITH/AFP

Kedden két meccset játszottak az EB-n:

Az angolok újabb nézőkínzó meccsen verték a cseheket, de mindketten továbbjutottak.

A horvátok pedig egész simán nyertek a skótok ellen, így ők is ott lesznek a legjobb 16 közt.

Ma este kilenckor jön a magyar válogatott utóbbi éveinek legfontosabb meccse, Münchenben a németek ellen. A képlet egyszerű: ha megverjük őket, továbbjutunk, ha nem, akkor nem. Nekik viszont a döntetlen is bőven elég. A csoport másik meccsén a franciák a portugálokkal játszanak.

Joachim Löw német szövetségi kapitány arról beszélt, hogy az utóbbi három évben sokat fejlődött a magyar válogatott, és ezt nem csak udvariasságból mondta. A franciák elleni teljesítményünk a világ legjobb csapatát is óvatosságra intené. Ettől még tény, hogy hazai pályán a németek még a franciáknál is nagyobb esélyesek, a fogadóirodák most 17-szeres szorzóval fizetnek a magyar győzelemért, míg a franciák ellen ez a szám csak 13-szoros volt.

Az E csoportban, ahonnan még mindenki juthat, este hatkor spanyol-szlovák és svéd-lengyel lesz.