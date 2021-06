Csányi: A magyar válogatott néhány éven belül a világ legjobbjai között lehet

Nem állítom, hogy a magyar válogatott a világ legjobbjai közé tartozik, de ha továbbra is így fejlődik a futballunk, akkor néhány éven belül ez is bekövetkezhet. - ezt mondta Csányi Sándor, Magyarország leggazdagabb embere és az MLSZ elnöke Orbán Viktor kedvenc sportújságírójának, Szöllősi Györgynek adott interjújában.

A labdarugó-szövetség elnöke elég rövid, és ezt az egy kijelentést leszámítva elég óvatos interjút adott a Nemzeti Sport főszerkesztőjének. A németek elleni meccs előtt például mindenkitől mértéktartást kér, "nem lehet kötelező elvárás az újabb bravúr a csapattól." Csányi szerint a német válogatott sokkal esélyesebb a győzelemre, de "szinte az eredménytől függetlenül elégedettek lehetünk, ha ugyanolyan akarattal és küzdeni tudással lépünk pályára, ahogyan a portugálok és a franciák ellen." De azért azt is mondta, "nem állítom, hogy azzal a küzdeni tudással, amelyet az első két mérkőzésünkön mutatott a válogatott, ne lehetne esélyünk a bravúrra a németek ellen is".

Orbán Viktor Csányi Sándorral és Aleksander Ceferinnel, az UEFA elnökével még 2019-ben. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsõdi Balázs/MTI/MTVA