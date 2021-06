Eltakart tetoválásokkal készülnek a német-magyar meccsre a magyar ultrák

Szerda este sorsdöntő meccset játszik a magyar válogatott a németek ellen Münchenben, a magyar csapat ugyanis csak akkor juthat tovább az EB csoportköréből, ha ma sikerül megverni a német válogatottat. A meccsre a magyar törzsszurkolók is készülnek, akik terveik szerint több ezren szurkolnak majd a - végül nem szivárványszínű - müncheni stadionban.

Az indulás előtt az ultrák szervezete, a Carpathian Brigade egy keddi Facebook bejegyzésben összeszedte a legfontosabb tudnivalókat, többek között arról, hogy milyen vakcinával és teszttel lehet belépni a stadionba, és hogy a városban hol és mikor találkoznak majd a magyar szurkolók. A szervezet arra is fontosnak érezte felhívni a követői figyelmét, hogy

"Aki úgy érzi, hogy a tetoválása nem kompatibilis a helyi törvényekkel, gondoskodjon annak eltakarásáról, különben több száz eurós büntetésre számíthat." Hogy egész pontosan milyen helyi törvényekre gondol a Carpathian Brigade, az nem derül ki a bejegyzésből, csak hogy "a német törvények alapján mondvacsinált okokból is könnyedén elvihetik az embert, és komoly pénzbüntetéseket is kaphat, aki nem tartja be a szabályaikat." Nem túl nehéz viszont kitalálni, hogy önkényuralmi (náci) jelképekről van szó, amelyekre Németországban elég érzékenyek.

A magyar szurkolók kemény magján a 2016-os EB idején eléggé kiakadt az európai közvélemény, részben a náci tetoválások és némi karlendítések miatt.

A müncheni meccs előtt pedig a nemzetközi sportsajtó jelentős része azzal foglalkozott, hogy a város polgármestere a homofób magyar törvénykezés ellen tiltakozva szivárványszínűre akarta kivilágítani a meccs előtt a stadiont, majd amikor ezt az UEFA nem engedte, a stadionon kívül az egész várost. A Carpathian Bridage mindezt hisztériakeltésnek nevezi, és azt írja: