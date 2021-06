„Terrorista ideológiaként” hivatkoznak a szocializmusra az amerikai tengerészet tananyagában

A neonácizmushoz hasonló „terrorista ideológiaként” szerepel a szocializmus abban az amerikai tengerészeket felkészítő tananyagban, amelyet az Intercept szerzett meg. A Terrorizmus És Terrorista Műveletek címet viselő írás „tanulmányi kérdések” rovatában az alábbi feladatra kell válaszolniuk a tengerészeknek:

„Mely terorrista ideológiai kategóriát képviselik az anarchisták, melyet a szocialisták és melyek a neonácik?”



A Guardian szerint azért is meglepő ezeknek az ideológiáknak az összemosása, mert egyre népszerűbbek vezető politikai körökben a szocializmus egyes elemei. Kiemelik, hogy Bernie Sanders korábbi elnökjelölt és az ismert New York-i képviselő, Alexandra Ocasio-Cortez egyaránt „demokratikus szocialistának” határozza meg magát. Sőt, egy tavalyi felmérésből az is kiderül, hogy kicsit többen vannak már azok a demokraták, akiknek jobban tetszik a szocializmus, mint a kapitalizmus.