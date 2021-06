Baranyában tenyérnyi jég hullott

Az Alföldön, Kecskemétről keletre, a szerb-magyar határnál, Baranyában Pécs környékén és Szombathelynél vonul egy-egy zivatarcella épp. Szombathelyről példuál ezt a képet küldte olvasónk, Szabolcs.

Fotó: olvasónk, Szabolcs

Baranyából is kaptunk képeket, onnan nem ilyen szépeket. Az Időkép közvetítése szerint az Ormánság nyugati csücskében több települést is elvert a jég. És hogy mit kell elképzelni, abban orfűi olvasónk fotója segíthet, aki azt írta a képhez, hogy több helyen megsérült a tető és egy tetőablak is megrepedt a házán.