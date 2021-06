A DK odavetítette a brüsszeli Fidesz-iroda falára, hogy HUNGARY IS NOT ORBÁN!

Schuman tér, Brüsszel - szemben a fideszes pártirodának otthont adó épület Fotó: Raf24~commonswiki

„Újabb vagyonelemmel, ezúttal egy patinás, százéves ház egy teljes emeletével bővült a Fidesz pártalapítványának ingatlanportfóliója szeptemberben. Nem is akárhol: Brüsszelben, annak is az egyik legfrekventáltabb pontján, az unió főterének is nevezett Schuman téren” - adta hírül a hvg.hu januárban, nem sokkal később pedig arról írt a Szabad Európa, hogy részben innen akarja újraszervezni az európai jobboldalt a Fidesz.

A DK posztja szerint péntek este e ház falára világították oda, hogy Magyarország nem Orbán. „Nem hagyjuk, hogy Magyarországot és a magyar embereket Orbánnal, vagy a Fidesz kirekesztő, vállalhatatlan politikai nézeteivel azonosítsák!”