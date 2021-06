Gyorsan elegük lett a szétdobált elektromos rollerekből az önkormányzatoknak a Balaton déli partján

„Szanaszét hagyott rollerek, az út szélére, a járdára, a kerékpárút közepére sok esetben balesetveszélyesen letett járművek miatt panaszkodnak sokan a Balatonon” - írta le a Lime balatoni megjelenése óta kialakult helyzetet a Somogyi Hírlap. Kenéz István balatonlellei polgármester a lapnak elmondta, hogy a helyiek többsége egyáltalán nem örül az új közlekedési lehetőségnek, és ha nem gyűjti be őket a szolgáltató, akkor az önkormányzat fogja megtenni. Majd másnap az önkormányzat tényleg begyűjtötte az eldobált rollereket.

Széttört elektromos roller Budapesten Fotó: Ács Dániel/444

De gondot okoztak az e-rollerek Balatonfenyvesen is, ahol Lombár Gábor polgármester arra panaszkodott, hogy a szolgáltató mindenfajta előzetes tájékozódás és engedélykérelem nélkül kitelepítette a járműveit. A lap szerint az önkormányzat a napokban elszállíttatta a rollereket, amiket a tulajdonosuk csak a tárolási költség kifizetése után kaphat vissza.



Hidvégi József fonyódi polgármester is arról tárgyal most az üzemeltető céggel, hogy ne lehessen mindenhol otthagyni a rollereket. „Az alkalmazás tudja ezt, csak egy módosítás szükséges hozzá” - tette hozzá. Varga Denise, a Lime magyarországi képviseletének vezetője a lapnak megerősítette, hogy az önkormányzatok kérésére lassítani tudják az elektromos járműveket, és tilos parkolókat is be tudják állítani az applikációban. Van olyan város, ahol az önkormányzat végzi a rollerekkel kapcsolatos feladatokat.

Korábban Budapesten a belvárosi kerületek is próbálkoztak korlátozással, de máig kaotikus a helyzet.