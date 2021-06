Két hétre le kellett zárni Sydneyt a delta variáns terjedése miatt

Az ausztrál hatóságok kéthetes teljes zárlat alá helyezték szombattól Sydneyt a koronavírus fertőzőbb, delta variánsának terjedése miatt. A héten Ausztráliában több mint hatvan embernek lett pozitív a koronavírustesztje, valamennyi eset a repülőtéren dolgozó egyik taxisofőrhöz kötődik, aki valószínűleg egy külföldi járat személyzetétől kapta el a betegséget. Beszámolók szerint a sofőr korábban nem akarta beoltatni magát az AstraZeneca vakcinájával, mert tartott a ritkán előforduló vérrögképződéstől.

December óta ez az első lezárás Sydneyben, ahol eddig alacsonyan tudták tartani a fertőzöttek számát. A korlátozó rendelet a belvárost, a hozzá közelebbi külvárosi részeket és a strandokat érinti. Az itt lakóknak július 2-áig otthon kell maradniuk, és csak indokolt esetben mozdulhatnak ki. A lakosok nem hagyhatják el a várost, valamint az ország többi területéről is megtiltották a beutazást.

„A delta variáns különösen félelmetes ellenfélnek tűnik. Bármilyen védelmi intézkedést hozunk is, a vírus mindig képes az ellentámadásra” - mondta Brad Hazzard, Új-Dél-Wales állam egészségügyi minisztere.

A 26 milliós Ausztrália mostanáig sikeresen vette fel a harcot a járvány ellen a gyorsan elrendelt szigorú zárlatokkal. A járvány kezdete óta alig több mint 30 400 fertőzött mellett csak 900 körüli halálos áldozatot regisztráltak. Az oltási kampány viszont lassan halad, egyelőre a lakosság alig negyede kapta meg legalább az első oltását. Mindkét oltást csak lakosság 3 százalékának tudták beadni. Most sokan vetik a kormány szemére, hogy ha több embert oltottak volna be, akkor most nem lenne szükség a lezárásokra. (BBC/MTI)