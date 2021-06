Megütöttek és leköptek két német lányt a magyar szurkolók, írja Európa legolvasottabb napilapja

A két egyetemista a Bild műsorában nyilatkozik

Két német orvostanhallgató, a Magyarországon tanuló Emilia és Filippa jelentkezett be pénteken a Bild élő műsorába. A legolvasottabb európai napilap, a német közéletben különösen befolyásos bulvárújság videófelvételeket is bemutatott, amelyen a rendőrségi feljelentés mellett a Puskás Arénában lezajlott jelenetek és a feltételezett támadók is látszanak - utóbbiak arca kitakarva.

A két egyetemista története úgy szól, hogy kimentek a szerdai portugál-franciára a Puskásba, de ott természetesen számos magyar szurkolóval is találkoztak. Akik nem hagyták szó nélkül, hogy a lányok szivárványos zászlót pingáltak az arcukra és a kalapjukra, jöttek a beszólások, hogy ez undorító, bemutattak nekik és így tovább. A németek elmondása szerint a meccs végén vitába szálltak a magyar szurkolókkal, akik közül kettő megütötte és leköpte őket.

A lányok sérelmezik, hogy a rendezők nem álltak ki mellettük, és a rendőrség is csak hosszas kérlelés után volt hajlandó jegyzőkönyvet felvenni, mintegy nekik kellett kiharcolni, hogy vallomást tehessenek. Ha jól értem, a bemutatott fotókon látható „vitatkozásban” sokan részt vettek, de tettlegességgel csak két embert vádolnak a német egyetemisták.

Emilia és Filippa amúgy az elmúlt egy évben nagyon jól érezte magát Budapesten.

A magyar szurkolók közt megbúvó, hangos homofób kisebbségnek nem lesz könnyű dolga holnap, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy a Hollandia-Csehország Eb-nyolcaddöntőn szivárványos lesz a Puskás Aréna, méghozzá belülről, az MLSZ viszont elég határozottan arra kéri a szurkolókat, hogy tartózkodjon a rasszista és homofób megnyilvánulásoktól, a magyar foci érdekében.