Szakács Lászlót is kizárták az MSZP-ből

Megint kizárásig fajult a jelöltállítás az MSZP-ben. Csütörtökön Molnár Gyulát zárták ki a pártból, mert a DK frakcióját választotta, most pedig Szakács Lászlót tették ki, mert nála is attól tartottak, hogy DK-s lesz. Szakács Tóbiás József 2019-es lemondása után lett ismét az MSZP országgyűlési képviselője.

Az atv.hu-nak azt mondta, pénteken hallgatta meg az MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsa, szombaton pedig megkapta a határozatot, amely a kizárásáról szólt, pedig 1998 óta volt tag. Szakács eredetileg a Baranya megye 2. számú választókerületében lett volna jelölt, ahol most a DK és a Jobbik támogatja az indulását. Közben a 168 Órához olyan pletyka is eljutott, hogy több megyei, illetve városi MSZP-szervezet jelenti be a jövő hét elején, hogy kollektívan távoznak a pártból.

Szakács László az MSZP társelnökeivel szelfizik Fotó: Szakács László/Facebook

A héten a szocialista Horváth Csaba az ATV-ben azt mondta, nem tudja, Molnár Gyula miért ment át a DK-ba. Ugyanakkor az előválasztással kapcsolatban sikerült feltalálnia az egyjelölti verseny fogalmát: