230 millió dollárt fizet a Johnson & Johnson az opioidválságban játszott szerepe miatt

Johnson & Johnson Fotó: MARIO TAMA/AFP

Megállapodásra jutott a világhírű gyógyszercég, a Johnson & Johnson és 230 millió dollárt fizet New York állam ügyészségével kötött megállapodása alapján, miután megállapították, hogy a vállalat hozzájárult a krízis eszkalálódásához.



A bejelentés szerint a Johnson & Johnson elkötelezett amellett, hogy ne táplálja tovább az opioidválságot New Yorkban illetve az Egyesült Államokban.

A megállapodás nyomán befizetett összeget New York állam prevencióra, kezelésekre és különböző oktatási programokra fordítja majd.

A Johnson & Johnson egy újabb cég a sorban, amelyet azért fogtak perbe, mert a gyanú szerint fájdalomcsillapító termékeik promótálásával és a hozzáférés megkönnyítésével hozzájárultak az opiodkrízis eldurvulásához.

A most bejelentett megállapodás egy 2019 márciusában kezdeményezett polgári per eredménye. A per érintettje az opioidválság főszereplőjeként ismert, a Sackler-családhoz tartozó Purdue Pharma is. Az Oxycontint forgalmazó Purdue elismerte bűnösségét, és 8 milliárd dolláros büntetést kell fizetnie, amiért milliókat szoktatott rá fájdalomcsillapító tablettáira.

A szövetségi járványügyi hivatal, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adatai szerint húsz év alatt közel 500 ezren haltak meg opioidok, köztük receptre felírható fájdalomcsillapítók túladagolása miatt.

Nem ez az első eset, amikor a Johnson & Johnson nagy büntetést fizet a válságban játszott szerepe miatt: 2019 augusztusában Oklahomában 572 millió dollár kártérítés megfizetésére ítélték a a vállalatot.

Az opioidkrízisről részletesen írtunk a Crime of the Century c. HBO-dokumentumfilmmel kapcsolatban is. (Guardian)