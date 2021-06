A cseh elnök szerint undorítóak a transzneműek

A magyar homofób törvény kapcsán adott interjút a CNN-nek Milos Zeman, Csehország elnöke, ahol azt mondta:

„Ha valaki nemváltoztató műtéten esik át, azzal lényegében az öncsonkítás bűnét követi el. Minden műtét kockázatot jelent, és ezek a transzneműek számomra undorítóak.”

A magyar homofób törvényt eddig az EU 27 tagállamának több mint a fele ítélte el, Csehország nem volt közöttük. Zeman szerint, ha elítélnék a törvényt, azzal Magyarország belügyeibe avatkoznának be.

„Orbán Viktor azt mondta, hogy ő nem a homoszexualitás ellen van, de ellenzi nem csak a szülők, hanem a gyerekek szexuális felvilágosításának manipulációját is. Nem látok okot arra, hogy ne értsek vele egyet, engem is zavarnak a szüfrazsettek, a Me too mozgalom és a Prága Pride is.” (Reuters)