Elfogták a német szurkolólányokat leköpő két magyar férfit

A gyanú szerint az apa-fia páros a szerdai Európa-bajnoki mérkőzésen ütött meg és köpött le két fiatal lányt, írja a police.hu.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság eljárást indított ismeretlen tettes ellen, mivel két német állampolgárságú lány tett bejelentést arról, hogy őket a szerdai Európa-bajnoki mérkőzésen két férfi megütötte és leköpte.

A budapesti nyomozók négy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket, majd 2021. június 27-én 17 óra körül elfogták a 25 éves G. Martint és az 55 éves apját, G. Csabát. A két férfi ellen garázdaság vétség gyanúja miatt indítottak eljárást.

A két német egyetemista lány a Bild című német lapnak számolt be arról, hogy kimentek a szerdai portugál-franciára a Puskásba, de ott természetesen számos magyar szurkolóval is találkoztak. Akik nem hagyták szó nélkül, hogy a lányok szivárványos zászlót pingáltak az arcukra és a kalapjukra, jöttek a beszólások, hogy ez undorító, bemutattak nekik és így tovább. A németek elmondása szerint a meccs végén vitába szálltak a magyar szurkolókkal, akik közül kettő megütötte és leköpte őket. A lányok azt is nehezményezték, hogy a rendezők nem álltak ki mellettük, és a rendőrség is csak hosszas kérlelés után volt hajlandó jegyzőkönyvet felvenni.