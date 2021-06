Könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta fel a rendőrség a isztambuli Pride-ot

Több százan gyűltek össze Isztambulban szombaton, hogy a tiltás dacára részt vegyenek a helyi meleg felvonuláson. A DPA szombati tudósítása szerint a rendőrség nagy erőkkel vonult ki, hogy feloszlassa a nem engedélyezett menetet, amit nem sokkal annak elindulása előtt a hatóságok be is tiltottak.

A karhatalom könnygázt is bevetett, és egyes hírek szerint műanyaglövedékekkel is lőtték a felvonulókat. Több résztvevőt őrizetbe vettek. A Deutsche Welle szerint 25 embert tartóztattak le, köztük az AFP egyik fotósát is.

Az isztambuli Pride-ot több LMBTQ-szervezet közösen hirdette meg „Az utca a miénk” címmel, azért, hogy felhívják a figyelmet a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális közösségek elnyomására, és a török kormány megbélyegző politikájára.

Már pénteken a város egy jelentős részét lezárták a rendőrök, készülve a menetre, végül aztán nem sokkal a kezdés előtt a hatóságok be is tiltották a vonulást, az „erkölcsöt sértő megmozdulásokról” szóló törvényre hivatkozva.

Recep Tayyip Erdogan török elnök folyamatos jogi és politikai harcot folytat az LMBTQI közösség ellen Törökországban. A harc 2014-ben kezdett eldurvulni, amikor több mint 100 ezer ember vonult fel a Pride megnyitóján, és a rendőrség úgy döntött, hogy a továbbiakban nem engedélyezi a felvonulásokat. Azóta állandó a küzdelem a melegek és szexuális kisebbségi csoportok jogait védelmező szervezetek és a hatalom között. (MTI via DPA / DW)