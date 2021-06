152 embert keresnek az összomlott floridai ház romjai között

Kilenc holttestet találtak eddig a Miamiban összeomlott, 12 szintes ház romjai között, de további 152 emberről még nincs hír. Öt nap telt el a katasztrófa óta, így egyre kisebb az esélye, hogy túlélőkre bukkannak, de a közelben összegyűlt hozzátartozók, ameddig csak lehet, bizakodnak, írja az AP.

Emlékhely a hiányzó embereknek Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

A törmeléket nem lehet meggondolatlanul bolygatni, mert az veszélyeztetné a lehetséges túlélőket és a mentőcsapat tagjait is. Ezért kénytelenek lassabban, módszeresen haladni, és olyan különleges eszközöket is bevetnek, mint a NASA radarja, ami 20 centis mélységben képes „átlátni” a szilárd anyagon: érzékeli az emberi légzést és a szívverést is.

Vasárnap négy újabb áldozatot találtak, ők 80, 74, 46 és 26 évesek voltak.

Fotó: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP

A tűzoltóság szóvivője szerint a 136 lakásos társasház leomlott észak-keleti szárnyában 55 lakás semmisült meg, de egyelőre nem tudják, mi okozta a katasztrófát. Annyi biztos, hogy az épületet nemrég újították fel.