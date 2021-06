A fidelitasosok a fa törzsébe is belevágtak a benzines fűkaszával

A Főkert Nonprofit Zrt. a Facebookon reagált arra, hogy a Fidelitas tagjai a hétvégén, a főváros egy meg nem nevezett pontján lekaszálták a Vadvirágos Budapest nevű programban magasra hagyott növényzetet.

A Főkert azt írta az „önkéntes közterületi parkgondozásról”, hogy örömmel állnak rendelkezésre, tudnak feladatot adni annak, aki tenni szeretne, de csak szakmai irányítással. Attól írtak, mire kell figyelni a damilos fűkasza használatakor:

1. nem hagyunk kaszálékot a területen,

2. élő fák körül különösen körültekintően használjuk az eszközt, a fák törzsébe nem vágunk bele, mert ezzel őket betegítjük meg, utat adva a fertőzéseknek és kórokozóknak,

3. nem gyűjtjük műanyag zsákba a kaszálékot, hanem autóinkra felvillázva a komposzttelepünkre szállítjuk, ahol komposztálás után a fővárosi területek tápanyag utánpótlásánál kerül felhasználásra,

4. ha hulladék képződik a munkánk során, azt minden esetben eltakarítjuk, nem hagyjuk ott.

„A kijelölt területen sokszínű növényvilág van (volt) alakulóban, többek között, fehér és vörös here, papsajtmályva, katángkóró, indás pimpó, egynyári seprence, lándzsás útifű, mezei cickafark, apró szulák, útszéli imola és kerek repkény volt látható a nyári aszály ellenére is, a pázsitfüvek közül angol és francia perje és csomós ebír nőtt itt” – írja a Főkert, ami szerint a „minden bizonnyal jószándékú önkéntesek célja az egérárpa kiirtása lehetett, de, ahogy már többször leírtuk, az egérárpa (toklász) kimondottan szereti, igényli a bolygatást, így a következő vegetációs időszakban nem kiszorulni fog a területről, hanem újult erővel térhet vissza”.

Azt is írják, hogy a „Duna a tavaszi-őszi madárvonulás fontos útvonala is, a folyó menti zöld sávokban, szigetekben találnak eleséget a vonuló madarak, hogy energiát gyűjtsenek”, és „nyáron, a költési időszakban ezek a zöld foltok az itt maradó fészkelőknek adnak helyben terített asztalt, hiszen minél több rovar él egy területen, annál bőségesebb táplálékbázist jelent a madarak számára – így egyrészt kialakulhat egy normál tápláléklánc, másrészt a velünk élő madaraknak a költés és fiókanevelés során megnőtt energiaigényét is ki tudjuk elégíteni, ezzel az új generáció megmaradásának esélyét is megnöveljük”.

„Aki valóban felelősséget érez a természet iránt, vagy segítené munkánkat, jelentkezzen nálunk nyugodtan, örömmel látjuk a családi, lakossági, vagy akár céges közösségeket önkéntesként, de kérjük szépen: soha ne vágjanak bele szaktudás vagy szakmai egyeztetés nélkül egy közterületen található zöldfelület fenntartásába” – írják.

Méhlegelők egyébként fideszes önkormányzatoknál is vannak.