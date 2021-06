A kormány elkezdett osztogatni a felesleges kínai vakcinákból

A magyar kormány 200-200 ezer koronavírus elleni vakcinát ad Montenegrónak és Bosznia-Hercegovinának - jelenette be Szijjártó Péter a V4-csoport lengyelországi találkozóján. A kínai Sinopharm-oltóanyagból ajándékozunk a két országnak. Montenegró és Bosznia-Hercegovina korábban engedélyezte a Sinopharm-használatát.

Bőven van miből adni. A magyar koronavírus-oldalon erről ugyanis nincs fent adat, de az európai járványügyi központ megosztja a tagországokból hozzájuk beérkezett, a felhasznált oltóanyagokról szóló adatokat hetente.

Eszerint a magyar kormány által vásárolt 5 millió adag Sinopharm-vakcinából (amihez az utolsó szállítási körben a kínaiak még hozzácsaptak 200 ezer adagot ajándékként) eddig 1 047 115 első adagot használtak fel, 992 810-en kapták meg a másodikat is. Vagyis a meglévő kínai oltóanyagkészlet 39 százaléka került eddig magyar vállba.

A magyar raktárakban áll még 3 160 075 adag kínai vakcina.

Miután folyamatosan csökken a kínai vakcina iránt is az érdeklődés Magyarországon (a múlt héten már csak 4 878 adagot adtak be első oltásként a Sinopharmból), így valóban el lehet kezdeni osztogatni. Olyan sokat halmozott fel a kormány ebből a vakcinából, hogy ha netán nálunk is úgy döntetnének, hogy harmadik adag is kell a Sinopharmból, nemcsak harmadikat, de még negyedik és ötödik kört is be lehetne adni. Már amennyiben ezt kérnék a kínaival oltottak, és nem inkább egy másik típust.

Az más kérdés, hogy elég gáláns ajándék, ugyanis kifejezetten drágán vettük a Sinopharmot. Amikor a magyar kormány márciusban végül nyilvánosságra hozta a szerződést, abból az derült ki, hogy 31,5 eurót fizettünk egyetlen adagért. A New York Times a világ legdrágább vakcinájának minősítette a magyar beszerzési árat. (A Pfizer fele, a Szputnyik harmadennyibe került.)

A 200+200 ezres ajándék ára mostani árfolyamon 4,4 milliárd forint.

Az 50 milliárd forintos kínai vakciabizniszbe a magyar kormány - szemben az orosz beszerzéssel - beiktatott egy közvetítő céget, a Danubia Pharma Kft.-t. Hogy kik állnak valójában a cég mögött, az elég rejtélyes.

Szijjártó tegnap jelentette be, hogy adunk a cseheknek is 100 ezer vakcinát, hogy fel tudják gyorsítani saját oltási programjukat. Hogy ez pontosan milyen típusú, az nem derült ki, de biztosan nem kínai, mert a cseheknél nem engedélyezett a Sinopharm. A cseheknek már adtunk korábban 40 ezer adag mRNS-vakcinát, de azt csak kölcsönbe. A mostani 100 ezret már örökbe, mert Szijjártó szerint nálunk bőven elég oltóanyag, így a magyar kormány tud segíteni azoknak, akik nem állnak ennyire jól.

Korábban adtunk kölcsön 300 ezer adag AstraZeneca-vakcinát Szlovéniának. Ajándékoztunk már 100 ezer dózis AstraZenecát a Zöld-foki Köztársaságnak, és szintén Astrából 6 ezer adagot Észak-Macedóniának.

Magyarországon az oltási program nagyon belassult, a kormány már rég feladata a 7 millió beoltottról szóló tervét, pedig az fontos lenne, hogy kialakuljon a társadalom védettsége. Az oltottak számának feltornázása helyett inkább 5,5 millió első beoltottnál húzott meg egy újabb határt a kormány, aminek elérésekor újabb lazításokat hoz majd, szinte sehol nem kell majd maszk, és védettségi igazolvány is csak tömegrendezvényeken. A 12-15 évesek oltását is engedélyezték itthon, de a kormány nem indított rá kampányt.

Magyarországon a felnőtt lakosság 67,1 százalékát oltották be az európai járványügyi szervezet adatai szerint, Csehországban 55,7 százalékot. A magyarnál nagyobb a felnőtt lakossági első oltási aránya:

Izlandon (82,6 százalék)

Máltán (71,6)

Belgiumban (71,5)

Finnországban (70,3)

Közel annyi, mint nálunk:

Dániában (66,7)

Hollandiában (66,2)

Írországban (64,4)

Olaszországban (64,4)

Ausztriában (63,2)

Második oltássokkal viszont sokkal jobban állunk.