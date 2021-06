Az orosz külügyminiszter azzal védte meg Orbán homofób törvényét, hogy nyugati iskolákban azt tanítják, hogy Jézus biszexuális

Hosszú világpolitikai-világmagyarázó cikket közölt hétfőn Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Komerszant című orosz lapban, „Törvényről, jogról és szabályokról” címmel. A terjedelmes írásban, amiben az Egyesült Államokat, az Európai Uniót és a liberálisokat támadja, van egy bekezdés, ami - bár nevet nem említ - egyértelműen az Orbán-kormány világszerte felháborodást keltő, friss homofób törvényére utal. A kérdéses bekezdés így hangzik:



Lavrov állítása, miszerint nyugaton Krisztus biszexualitása az iskolai tananyag része lenne, még Putyin miniszterétől is szokatlanul bizarr állításnak hangzik. Honnan vehetett Lavrov ilyesmit?

A független orosz média gyorsan megtalálta azt a forrást, amire Lavrov minden bizonnyal utalt.

Egy Emmaline Carroll Southwell nevű ausztrál Tiktok-felhasználó családanya, aki a kislánya és a kisfia autózás közben rögzített aranyos párbeszédeire alapozva szerzett magának több százezres követőtábort, pont egy hónappal ezelőtt posztolt ki egy rövid, „cuki gyerekszáj” típusú videót arról, ahogy a gyerekei istenről és Jézusról beszélgetnek a hátsó ülésen.

Amikor Jézusra terelődik a szó, a kisfiú – anyja legnagyobb ámulatára – azt közli a húgával, hogy Krisztus “biszexuális és nembináris.” (A szexuális szakkifejezéseket nem annyira ismerő olvasók kedvéért mondom, hogy a „nembináris” olyan embert takar, aki sem férfiként, sem nőként nem határozza meg magát, hanem kívül helyezkedik a kétváltozós lehetőségeken.)

Az elképedt anya ekkor megkérdezi tőle, hogy ezt az iskolában tanították-e neki. Az igenlő választ hallva az anya kertelés nélkül rávágja, hogy nem, ez nem igaz, ilyet nem tanítottak neki a suliban, majd visszakérdez, hogy amúgy miért gondolja, hogy Jézus biszexuális. A válaszból kiderül, hogy a gyerekek vagy egy felnőtt viccet hallhattak, vagy maga az anyjuk tanította be nekik a viccet. A válasz ugyanis:

Arra a következő anyai kérdésre pedig, hogy Jézus miért nembináris, a gyerek ezt a magyarra pontosan lefordíthatatlan poént vágja rá:

„Because he wears a dress and he is a man.”