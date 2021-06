Fontos helyen esett szét a Fidesz

Jó reggelt! Szerdáig folyamatosan melegszik az idő, utána jön a hidegfront.

ORBÁN ÉS A HOMOFÓBIA

Orbán Viktor a brüsszeli szivárvány árnyékában. Fotó: Botos Tamás

Az eddigi fejlemények alapján úgy tűnik, hogy a Fidesz és Orbán Viktor nem mérte fel jól a „pedofiltörvény” várható hatását. Erre utal, hogy teljesen szétvált a törvény hazai és külföldi kommunikációja: a külföldi sajtó előtt már nem is pedofil-ellenes törvénynek hívják, hanem a családok és a gyerekek védelmében hozottnak.

Hogy a belpolitikai hasznot le tudja-e fölözni a Fidesz, az majd a következő hetek közvélemény-kutatásai alapján derülhet ki. De hogy külföldről nem várhatott ilyen típusú, és ilyen erős ellenállást, azt mutatja Orbán Viktor szerdai nyilatkozata a német dpa hírügynökségnek, amelyben gyakorlatilag a melegek védelmezőjeként mutatta be magát.

Orbán mintha azzal sem számolt volna, hogy a homofóbiával átitatott törvénnyel milyen magas labdát fel. Most, amikor egy nagyon könnyen kommunikálható ügyben neki lehetett menni, egyből lecsaptak a lehetőségre a frusztrált európai politikusok. A reakció hevességének okai:

A meleg emancipáció a nyugat-európai társadalmakban mostanra civilizációs vívmánynak számít, és erről igen széles a közmegegyezés arrafelé.

Számíthatott, hogy Trump bukása nyomán kezd magabiztosabb lenni a liberális oldal a nyugati világban, mintha a 2016-ban jobbra kilengő inga elindult volna visszafelé.

Nemcsak az Orbán iránti ellenszenv vezetett arra sok nyugati politikust, sportolót és közéleti személyiséget, hogy háborogjon, hanem az az érzet is, hogy a saját közegükben ez népszerű lesz, mert a civilizáltságukat tudják demonstrálni vele a bunkósággal szemben.

Míg Orbán valamennyire igyekezett csitítani a botrányt, Szijjártó Péter mintha kontrollt veszítve vagdalkozna. A teljesen bepörgött külügyminiszter szerint globális fake news támadás zajlik Magyarország ellen, irigység, hazugság, összeesküvés.

MÍNUSZ KILENC

A szétesés szélére jutott a Ferencvárosban a Fidesz.

Bácskai János egykori polgármestere távozik a politikából. A a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályán kormánytisztviselőként fog dolgozni.

Még 2018-ban esett ki a politikából a Fidesz kerületi erős embere, korábbi alpolgármestere, parlamenti képviselője Varga József.

Varga után nem sokkal, 2019 elején a másik fontos pártkatona is távozott a kerületi politikai életből. Martos Dániel parkolásért felelős kincstárnok volt a vagyonkezelőnél.

Pont abban a kerületben került padlóra a Fidesz, ami Orbánéknak most a legfontosabb.

Olyan jelentős intézmények működnek itt, mint a Kubatov Gábor pártigazgató által vezetett Fradi és a Groupama Aréna

Itt van a Bálna, ahol a Fidesz a választási eredményváróit szokta tartani vagy éppen a fideszes ideológus által vezetett Corvinus, de Orbán Viktor számára BMC is fontos intézmény.

Itt található Budapest „aranytartaléka”, a kormány legnagyobb beruházásai itt épülnek, illetve ide tervezik őket. Óriási kézilabda-csarnok, atlétikai stadion, részben a Galvani-híd, az új Széchenyi Könyvtár, hatalmas török lakótelep, „diákváros”, és a koronaékszer Fudan-beruházás.

4! MAGYAROS HÍR

Szolnokon kapu került egy betonfalra. Benne volt a pályázatban, muszáj volt. Megváltoztatják a Kéktúra útvonalát, így nem zavarja a NER-közeli, Oszkó Péter kezelésében álló balatonhenyei luxusbirtok terjeszkedését. A mintegy 20 ezer négyzetméter alapterületű telek jelentős része korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán tulajdona volt. Róla ismert, hogy bizalmas a viszonya Orbán Ráhellel, a miniszterelnök lányának pedig jelentős a befolyása az ügynökség működésében. Nem hitte el a Fidelitas, hogy nem gaz, amit látnak, ezért lekaszálták. Szerintük egy balliberális méhlegelőt számoltak fel, valójában szó sincs arról, hogy parlagon hagyott területről lett volna szó. A Vadvirágos Budapest program a Fővárosi Önkormányzat és a Főkert szakmai alapú koncepciója. Elfogták a német szurkolólányokat leköpő két magyar férfit. Apa és fia inzultálta őket a francia-portugál meccsen.

UAP

Az amerikai védelmi minisztérium kiadta azt a várva várt előzetes jelentést, amely az elmúlt húsz év UFO-, mostani nevén UAP-jelenségeiről szól. Annyi kiderül belőle, hogy még sokat kellene kutatni ahhoz, hogy kiderüljön valami.

Az amerikaiak annyit ismertek el, hogy bizony tényleg vannak UAP-ok (Unidentified Aerial Phenomena – Azonosítatlan Légi Jelenség). De hogy ezek mik, abba nem mentek bele. Név nélkül nyilatkozó források azt mondták, egyes esetekben kínai vagy orosz drónokra, illetve hiperszonikus fejlesztésekre gyanakodnak, és az már korábban is kiderült, hogy a jelenségek között akad olyan, amire a hírszerzés és a védelmi minisztérium egyelőre nem talált magyarázatot.

ÉS A FOCI

Fotó: LLUIS GENE/AFP

Vasárnap két nyolcaddöntőt játszottak az EB-n:

Az utolsó budapesti meccsen Csehország meglepetésre kiejtette Hollandiát.

Belgium egyetlen kaput eltaláló lövéssel kiverte a címvédő portugálokat.

A belgák az olaszokkal játszanak a negyeddöntőben, a csehek az újra szárnyaló dánokkal.

A mai program:

18:00 Horvátország-Spanyolország (a koronavírussal karanténba került Perisic nélkül)

21:00 Franciaország-Svájc

A hétvégén az is kiderült, hogy 105 millió forinton osztozkodhatnak az EB-n remeklő magyar játékosok. Mátyásföldön pedig tesztelték a videóbírót, úgyhogy ősztől már az NBI-be is jöhet a VAR.