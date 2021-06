Pont abban a kerületben került padlóra a Fidesz, ami Orbánéknak most a legfontosabb

Bácskai János Ferencváros egykori polgármestere, majd képviselője távozik a politikából. Levélben búcsúzott politikustársaitól: „Szeretném megköszönni eddigi támogatásukat, és kívánok Önöknek képviselői és hivatali munkájukhoz erőt, egészséget, hogy Ferencváros eddigi történetéhez méltó eredményeket érhessen el a jövőben is.”

Ezzel az utolsó ismert fideszes politikus is távozott Ferencvárosból.

Nem Bácskaival kezdődött el a kormányzópárt helyi leépülése.

A ferencvárosi Buddha

A IX. kerületben nem Bácskai János volt az erős ember, hanem a korábbi alpolgármestere, majd főtanácsadója, a Fidesz egykori parlamenti képviselője Varga József. Varga úgy volt a kerület legbefolyásosabb politikusa, hogy közben az egyszerű polgárok nem is hallhattak róla. 16 évet ült a kerületi önkormányzatban, de sosem szólalt fel nyilvánosan, nem mutatkozott, egy titokzatos Bakáts téri irodából intézte a kerület főként üzleti jellegű ügyeit. Az egyik kerületi képviselő úgy fogalmazott róla:

„Úgy járulunk elé, mintha valami Buddha lenne. Még akkor is nekem kell koslatnom utána, ha pénzt hozok.”

Volt képviselőtársa úgy jellemezte nekünk a Századvég Politikai Iskoláját kijárt főtanácsadót, hogy

„Tanulatlan ember, de ravaszságban, óvatosságban nincs párja, és több esze van, mint az egész Fidesz-frakciónak együttvéve.”

Varga neve számos ferencvárosi gyanús ügyben felbukkant. Ő volt az a képviselő, akihez a helyi nagymenő, a kéményes vállalkozó, Rudits Tibor egy zacskóval betért, majd gyorsan távozott, de hogy mit vitt a képviselőnek, arról nem tudott számot adni. Érdemes megnézni az érdekes esetet:

2018-ban Varga minden pozícióját elveszítette, mind a parlamentben, mind a Ferencvárosban. Nyilván nem a simlis helyi vállalkozókkal való zacskóváltásba bukott bele. Sokkal valószínűbb, hogy Lázár Jánoshoz fűződő szoros kapcsolata lett a veszte.

Lázár János és Varga József idilli kapcsolata.

Olyan jó volt a viszony, hogy egy alkalommal például Lázár minisztériuma húzta ki a csávából. Annyira tisztességtelenül kezelték az EU-s pénzeket a IX. kerületben, hogy az még a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságnak is feltűnt. 220 millióra büntették a kerületet, amit valami miatt végül Lázár János minisztériuma rendezett a kerület helyett.

Tehát, ahogy Lázár János kikerült a pikszisből, úgy Ferencváros is elvesztette urát. Ahogy a hivatali források fogalmaztak, Ferencvárost vargátlanították.

A kincstárnok bukása

Varga után nem sokkal, 2019 elején a másik fontos pártkatona is távozott a kerületi politikai életből. Martos Dániel parkolásért felelős kincstárnok volt a vagyonkezelőnél. Miután megjelent a budapesti parkolás sötét ügyeit bemutató filmünk, Martos távozott a pozíciójából, és a kerületi politikából is. Korábban a kerületi Fidelitas és a Fidesz talán leghasznosabb embere volt. Ő irányította a kampányokat, a frakciót, és a helyi ellenzék dögönyözését is ő intézte. Csak aztán annyi gyanús ügybe keveredett bele, hogy még Kocsis Máté is azt üzente a 444-nek, hogy Martos sáros, személyesen járt közbe, hogy távozzon. Ettől függetlenül a járvány alatt frissen alapított egy céget, amivel három milliárdos (!!!) gyorsteszt-bizniszt kötött az állammal, majd gyorsan átpasszolta a céget egy borsodi kistelepülésen élő huszonéves srácnak.

Időközben a Fidesz Ferencvárosban elvesztette a választásokat, és a Vargával, Bácskaival és Martossal is szoros kapcsolatot ápoló, a vendéglátástól, az egészségügyön át, az ingatlanbizniszen keresztül, az út- és kéményfelújításokkal bezárólag mindenben érdekeltséget szerzett vállalkozót, a kéményes Rudits Tibort is kitessékelték a kerületből.

Budapest aranytartaléka

Végül most 2021 nyarán Bácskai János is távozik a helyi politikai életből. A volt parlamenti képviselő és polgármester mióta 2019-ben vesztett az önkormányzati választáson teljesen eltűnt, nem hallatott magáról. Egy emlékezetes akciója volt, amikor a testületi ülésre behozott és kiragasztott egy gúnyrajzot Baranyi Krisztina polgármesterről.

A politikus 2021. június 14-étől a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályán kormánytisztviselőként fog dolgozni.

A helyi Fidesz ezzel tulajdonképpen ismert, befolyásos politikus nélkül maradt.

Ez azért különös helyzet, mert a jobboldal számára szimbolikus és gyakorlati értelemben is kiemelt kerületről van szó. Olyan jelentős intézmények működnek itt, mint a Kubatov Gábor pártigazgató által vezetett Fradi és a Groupama Aréna, itt van a Bálna, ahol a Fidesz a választási eredményváróit szokta tartani vagy éppen a fideszes ideológus által vezetett Corvinus, de Orbán Viktor számára BMC is fontos intézmény. És ami ennél is jelentősebb, hogy itt található Budapest „aranytartaléka”, a kormány legnagyobb beruházásai itt épülnek, illetve ide tervezik őket. Óriási kézilabda csarnok, atlétikai stadion, részben a Galvani-híd, az új Széchenyi Könyvtár, hatalmas török lakótelep, „diákváros”, és ugye a kínai Fudan egyetem épülhet ide.

Kocsis Máté a területért felelős országgyűlési képviselő, akit viszont láthatóan sokkal jobban izgat az egykori kerülete, a szomszédos Józsefváros. Hogy mást ne mondjak itt volt az emlékezetes kamutüntetés, ahová vidékről hoztak áltüntetőket, akik fecskendőket szórtak el a polgármesteri hivatal körül, hogy így tiltakozzanak a 8. kerületet „drogtanyává változtató” Pikó András polgármester ellen. De számos példát lehetne sorolni, ami mutatja, hogy ott él, és dolgozik a Fidesz. Közben a IX. kerületben dübörgő kampány közepette Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina zavartalanul nevezhetett át utcákat a kormánynak igen kellemetlen módon.

A Fideszt rottyon van a 9-ben, a régen pezsgő pártiroda elfüggönyözött irodáiba néhány mémgyároson kívül senki nem jár be, illetve de, a hetekben egy utcakő még benézett.