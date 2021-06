Terjed a delta variáns, zárnak Ausztráliában

Hónapok óta nem fordult elő Ausztráliában, hogy ugyanabban az időben az ország különböző pontjain találjanak új koronavírusos fertőzötteket.

Sydney-ben 128 embernél azonosították a delta variánst, ezért szombaton kéthetes zárlatról döntöttek, a lakosok csak indokolt esetben mozdulhantak ki otthonról. Vasárnap kiterjesztették a korlátozást a főváros környékére és a délebbre fekvő Wollongong városára is. A Sydney-t is magába foglaló Új-Dél-Wales államban hétfőn 18 új esetről számoltak be, míg vasárnap 30-ról. Egy nap alatt közel 60 ezer embert teszteltek le, írja a BBC.

Fotó: STEVEN SAPHORE/AFP

A Nyugat-Ausztráliában talált esetek összefüggésbe hozhatók a sydney-i fertőzöttekkel. Queenslandben és az Északi területen viszont olyanok kapták el a vírust, akik szállodában töltötték a karanténjukat. Darwin városát is lezárták péntekig.

Az új esetek miatt Új-Zéland legalább keddig nem engedi be az Ausztráliából érkező utasokat, pedig április óta szinte végig szabadon lehetett közlekedni a két ország közt.

Európai szemmel alacsonynak tűnhetnek a számok, de Ausztrália a járvány alatt végig tömeges teszteléssel, szigorú kontaktkutatással és határzárral igyekezett megakadályozni a vírus terjedését. Utóbbit nyilván megkönnyíti, hogy szigetországról van szó. 2021-ben senki sem halt meg covidban Ausztráliában, összesen 910 áldozata van a járványnak.

Fotó: STEVEN SAPHORE/Anadolu Agency via AFP

Ennek ellenére tartanak a delta variánstól, ami minden korábbinál gyorsabb terjedésre képes. Látszik, hogy az oltás hatékonyan képes felvenni a harcot a járvánnyal. Sydney-ben egy 30 fős buliban 24-en fertőződtek meg, olyanok, akik nem kapták meg a vakcinát. Ausztráliában még csak a felnőtt népesség 5 százalékát oltották be két dózissal, és 30 százalék kapott legalább egy adagot.