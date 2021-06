Tovább csúszik az új Dűne, október 22-én mutathatják be

Már megint csúsztatják a kanadai Denis Villeneuve új filmjének, a Dűnének a premierjét. Eredetileg tavaly december 18-án jött volna ki, de a világjárvány miatt eltolták 2021. október 1-re. Most viszont a Variety azt írja, még három hetet kell várni rá, október 22. az új megjelenési dátum.

A Warner Bros. eltolta Clint Eastwood új filmjét, a Cry Machót is (szeptember 17.), és a Sopranos-előzményfilmet, a The Many Saints of Newark-ot is (október 1.).

Frank Herbert híres regényciklusának már készült több filmfeldolgozása is, de nem voltak valami jók, David Lynch filmje például élete legnagyobb bukása volt. (Alejandro Jodorowskié pedig annyira megalomán lett volna, hogy amiatt lett legendás, hogy el sem készült, az egészről van egy érdekes dokumentumfilm.)

Denis Villeneuve filmjében rengeteg nagy sztár fog szerepelni, például Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgård, Jason Momoa, Josh Brolin, Dave Bautista, Rebecca Ferguson és Javier Bardem. A mostani film a regényciklus első könyvének első felét dolgozza fel, és későbbre terveznek egy folytatást a könyv második feléről. A Warner Bros. egyszerre mutatná be moziban és az HBO Maxon, de a döntés ellen a rendező esszében tiltakozott.

Fotó: Warner Bros. - Legendary Enterta / Collection ChristopheL via AFP

A 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon lesz a sci-fi világpremierje.