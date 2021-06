15 hónapra bebörtönzik Dél-Afrika volt elnökét

15 hónapra börtönbe kell vonulnia Jacob Zumának, aki 2009-2018 között volt Dél-Afrika elnöke. Az ország legfelsőbb bírósága a bíróság megsértése miatt ítélte börtönre, mivel a volt elnök idézésre se volt hajlandó megjelenni a korrupciós ügye tárgyalásain.

Jacob Zuma 2021. május 26-án se ment el a tárgyalására, helyette a bíróság épülete előtt híveinek szónokolt. Fotó: PHILL MAGAKOE/AFP

Nelson Mandela egykori harcostársának elnökségét teljesen beárnyékolták a korrupciós botrányok.

Az ország Alkotmánybírósága öt hónappal azután szabta ki rá a börtönbüntetést, hogy beidézte a korrupciós ügyben, melynek vizsgálatait a legfőbb bíró helyettese, Raymond Zondo vezeti. Zuma azonban szembeszegült a bírósággal, nemhogy tanúskodni nem ment el, de még a bíróság megsértése miatt indult eljárásban sem jelent meg. Kedden börtönbüntetését is távollétében szabták ki, de egyelőre még nem vették őrizetbe.

Zuma elnökségére annyira rányomta a bélyegét a korrupció, hogy utódja és párttársa, Cyril Ramaphosa a bizalom visszaszerzése érdekében kénytelen volt saját pártja vezetőivel szemben is fellépni. Egészségügyi miniszterét és pártja főtitkárát például a járvány közepette vádolták meg korrupcióval és kényszerítették visszavonulásra.

Zumát - aki amúgy még elnökként maga indította el a korrupciós vizsgálatokat a közvélemény nyomására - egy 1999-es ügyben vádolják azzal, hogy alelnökként kenőpénzt fogadott el egy francia fegyvergyártótól. Zuma szerint a vád koholmány, Raymond Zondo helyettes főbíró személyes bosszúhadjárata. Zuma az első, és eddig egyetlen dél-afrikai vezető, aki megtagadta a tanúskodást a korrupciós ügyekben. (Via The New York Times)