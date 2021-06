Akkora a hőség Kanadában, hogy egy medvecsalád beugrott egy kertesház medencéjébe

Rekordokat dönt a hőség egész Kanadában, így az ország nyugati partvidékén, az amúgy általában kimondottan kellemes, óceáni klímájú Vancouver környékén is. Hétfőn például 41 fokot mértek, de már a hétvégén is rekkenő hőség volt. Vasárnap például 39 fok volt a csúcshőmérséklet, és még este is 38 fokot mértek.

Ezt a hőséget már a környék erdeiben élő feketemedvék se bírták. A Vancouverhez közeli Coquitlam városában egy anyamedve és két bocsa így betért egy családi ház kertjébe, hogy megmártózzon a medencében. A ház lakója, Lyle Jeffrey mindannyiunk szerencséjére meg is örökítette a jelenetet.

Bár felvétele igen rövid, Jeffrey a helyi Tricity Newsnak elmondta, hogy a medvecsalád egy teljes órát töltött a medencéjükben, aztán tovább indult a közeli Mundy Parkba. (Via Trycity News)