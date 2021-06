Egy immunológus szerint hiba volna levetni a maszkot

"Én személy szerint nem fogom elfelejteni a maszkot" - nyilatkozta az ATV reggeli műsorában Lisziewicz Julianna immunológus a kormány legújabb lazítási terveit kommentálva. Mint mondta, az, hogy mekkora egy újabb járványhullám valószínűsége, nagyban függ az emberek viselkedésétől is. Épp ezért ő azt ajánlja, hogy a kormányzati intézkedésektől függetlenül is érdemes óvatosnak maradni.

A kormány most éppen azt tervezi, hogy ha már 5,5 millióan megkapják az első oltásukat - a számnak semmilyen gyakorlati jelentősége sincs, csak a kormányunk vonzódik a kerek számokhoz -, akkor feloldja a zárt terekben még mindig hatályos maszkviselési kötelezettséget. Erre epidemiológiai magyarázat nem igazán van: a koronavírus leginkább zárt terekben képes fertőzni, ahol a fertőzöttek által kilégzett vírus könnyen felhalmozódhat. A védőoltások ugyan a súlyos betegség kialakulásától óvnak, de még beoltottak is megfertőződhetnek és terjeszthetik is a fertőzést, arról nem is beszélve, hogy több millió honfitársunk még nincs is beoltva.

Lisziewicz is ezt emelte ki. Mint mondta, Magyarországon 50 százalék körüli az átoltottság, így még ha teljesen jól is működik minden vakcina, ez akkor sem elég a járvány megfékezéséhez.

Így bár pillanatnyilag kedvező a járványhelyzet, bármikor kirobbanhat egy újabb fertőzési hullám, pláne, hogy Európában egyre inkább a súlyos harmadik hullámot kirobbantó alfa variánsnál is sokkal fertőzőbb delta variáns kezd uralkodóvá válni. És bár a halálesetek megelőzésében valóban az oltás a leghatékonyabb eszköz, magát a járványt leginkább maszkviseléssel és távolságtartással lehet megfékezni.

Lisziewicz beszélt a harmadik oltásról is, amit a magyar kormány egyelőre mereven elutasít. Az immunológus szerint a harmadik oltás biztosan jót tenne, például ha valaki kínai vakcinával van oltva, és arra kapna egy mRNS-oltást, az biztosan megerősítené az immunválaszát. Ő ezért konkrétan azt javasolja, hogy aki tudja, oltassa be magát harmadjára. Azt is hozzátette, hogy a maga részéről nem tudja, mi oka lenne annak, hogy ezt megtiltsák, mert a tiltásnak sem immunológiai, sem tudományos alapja nincs.