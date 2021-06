Elfogták a gödöllői Hévnél erőszakoskodó férfit

Péntek este, nem sokkal hat óra előtt támadt rá egy férfi a gödöllői Hév vonalán, Szilasliget megálló után egy 55 éves nőre. A Blikk beszámolója szerint minden bizonnyal meg akarta erőszakolni, ám az áldozata ellenállt. Rúgkapált és üvöltött, így sikerült megfutamítania támadóját. A rendőrség a lap értesülései szerint vasárnap elfogta az ukrán származású gyanúsítottat, akin egy kerepesi munkásszállón ütöttek rajta.

Sz. Sándor Gergő a rendőrség őrizetében. Fotó: Police.hu - közkincs

A Rendőrség beszámolója szerint a pénteki támadás áldozata egy órával az eset után tett bejelentést, ami után a rendőrök azonnal hajszát indítottak. A kapott személyleírás alapján, amit a környékbeli települések polgárőreivel is megosztottak, átfésülték az adatbázisokat, hogy mihamarabb azonosíthassák. Végül vasárnap, nem sokkal délelőtt kaptak egy jelzést, hogy egy kerepesi polgárőr a személyleírás alapján felismerni vélte az elkövetőt.

Kihallgatásán a gyanúsított mindent tagadott, ám az elé tárt személyi és tárgyi bizonyítékok hatására két órával később megtört, és beismerő vallomást tett. Azt mondta, kicsit berúgott, ezért hiányosan emlékszik a délután történéseire, de "rémlett" neki az áldozat, akire "rámásztam, valamint rosszat akartam vele".

Ugyanezen a Hév-vonalon idén január 17-én kísértetiesen hasonló támadást követett el egy férfi, akinek a személyleírása illik a most elfogott gyanúsítottra is, írja a lap. Akkor ugyanezen a szakaszon támadt rá egy ismeretlen férfi egy 47 éves nőre a szerelvény egyik üres kocsijában. Késsel fenyegette, majd miután áldozata ellenállt, többször is megrúgta.