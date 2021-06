Megkerülni nem tudta, így inkább felvásárolta a kormány egy OTP-vezető fegyverkereskedő cégét

Kivásárolta a kormány a rendkívül sikeres fegyverkereskedő cég, a Milipol Zrt. két tulajdonosát, Ecsedi Ferencet és Székely Herbertet, írja a 24.hu. Ecsedi az OTP Bank egyik fontos embere, Csányi Sándor régi bizalmasa, Székely az 1998-ban meggyilkolt médiamágnás, Fenyő János tanácsadójaként ügyködött egykor. Ez az a cég, ami ellen tavaly árkartell miatt versenyhivatali eljárást is indítottak, és megpróbálták kizárni a Magyar Honvédség kétmilliárd forintos lőszerbeszerzéséből is. Hiába, mert a cég így is elnyerte a 40 millió darab parabellum lőszer leszállítására kiírt tendert, ami után a tavalyi évet 2,2 milliárd forintos nyereséggel zárta.

A 24.hu megkeresésére Maróth Gáspár, a Védelmi Beszerzési Ügynökséget vezető kormánybiztos is elismerte, hogy a Milipol megkerülhetetlen szereplő volt a piacon, "nélkülük nem egy, nem két, hanem legalább harminc gyártóhoz nem lehetett hozzáférni". Elismerte, hogy a kormány minden eszközzel próbálta megkerülni a céget, de, "el kell ismernünk, hogy a tulajdonosok jó céget raktak össze", amit ezért inkább végül felvásároltak.

És ha már felvásárolták, az alapjain új állami ügynökséget hoztak létre Védelmi Export Ügynökség néven. Ez, mint a neve is mutatja, a nemzetközi és kormányközi fegyverkereskedelmet fogja majd intézni. Az átalakítás részeként átszervezték a hadiipari cégek irányítását is. Ezeket 2020 januárjában vették el a Honvédelmi Minisztériumtól, és adták át az állami vagyonért felelős Mager Andrea miniszternek. Ám most a 24.hu értesülései szerint tőle is elvették, és a kormány mindenese, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter felügyeletébe adták. (Via 24.hu)