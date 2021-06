Hőségriadó! Iszonyatos meleg lesz ma!

A nyár eddigi legmelegebb napja vár ránk, az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész ország területén hőségriadót rendelt el. A négy észak-keleti megyében, Nógrádban, Hevesben, BAZ-ban és Szabolcs-Szatmár Beregben első; Somogyban, Tolnában, Baranyában Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és Békésben viszont harmadfokút - a köztes területeken pedig másodfokút. Vagyis még az ezúttal relatíve leghűvösebb északi megyékben is meghaladhatja a 25 fokot a napi középhőmérséklet, a déli megyékben 29 foknál is magasabb lesz a napi középhőmérséklet.

Épp csak hat óra van, de az ország nagy részén már most is igen meleg van. Fotó: Screenshot - Met.hu

Sok napsütés vérható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Eleinte Borsodban és a Nyírségben fordulhatnak elő záporok, délután az Északi-Középhegység és a két Alföld területén szakadhat le az ég, ezért ezeken a helyeken a hőségriadó mellett elsőfokú záporriadót is hirdettek. A zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek, a déli-délnyugati szél amúgy is felélénkülhet

Enyhülést az éjjel se igazán hoz majd, a hőmérséklet csak 23-30 fokig csökkenhet, hogy szerdán még folytatódjon a kánikula.

Csütörtöktől némi enyhülés várható, bár a csúcshőmérséklet még aznap is elérheti a 33 fokot, és a következő napokban is harminc fok körül alakul majd, ám gyakoribbak lesznek a záporok, zivatarok. (Via Met.hu)