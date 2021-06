Karácsony a kártérítést is rátolná a méhlegelőt letaroló fidelitasosokra

„Ha továbbra is van kedvük egy kis társadalmi munkára, jelentkezhetnek a Főkertnél, van dolog bőven. Előbb persze meg kellene tanulni kaszálni rendesen, mert hát hiába költenek el súlyos tízmilliókat arra, hogy bebizonyítsák, én csak egy szemüveges budapesti vagyok, de emlékszem, hogy nálunk Nyírtasson, aki ilyen minőségű munkát végzett volna, alighanem bottal kergetik a határig. Az ifjú fideszeseknek a bottal kergetés helyett talán némi kártérítési kötelezettség azért kijárna” - írta a főpolgármester arról, hogy a Fidelitas tagjai hétvégén benzines fűkaszával vágtak le egy méhlegelőt, ráadásul még egy fa törzsébe is belevágtak. Pedig méhlegelők fideszes önkormányzatoknál is vannak.



Karácsony Gergely szerint „végülis hálás is lehetnék a Fidelitasnak, mert ha az igazi fideszes tempót tolták volna, még le is betonozták volna a méhlegelőt, hogy építhessen oda valamit magának Mészáros Lőrinc. Így »csak« a természetet tették tönkre, a fát pusztították, és kiállítottak magukról a cikiségi bizonyítványt”.