Szijjártó: Másfél-két hónappal járunk Európa előtt a gazdaság újranyitása tekintetében

"A gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs első, összesen 13 javaslati pontból álló akcióterve már a kormány asztalán van, és a javaslatok döntő többségét már el is fogadta a kabinet," jelentette be kedden Szijjártó Péter. A külügyminiszter, aki egyben a gazdasági élet újraindításáért felelős operatív törzs vezetője is, nem ismertette, hogy pontosan miket tartalmaz a javaslatcsomag. A német TK Elevator új regionális szolgáltató központjának bejelentésén az MTI beszámolója szerint arról beszélt, hogy

"az elmúlt másfél év tapasztalatai azt mutatják, hogy Magyarország a járványkezelés helyes útját választotta, mivel sikerült letörni a harmadik hullámot, és a korlátozások feloldásával az emberek fokozatosan vissza tudnak térni a normális életükhöz."

A külügyminiszter szerint "hozzávetőlegesen másfél-két hónappal járunk Európa előtt a gazdaság újranyitása tekintetében, amely előny nagyjából 600 milliárd forintnyi nyereséget jelentett a magyar gazdaság szempontjából. Gyakorlatilag ekkora veszteséget sikerült elkerülni a gyors újranyitással." Arról, hogy az OECD 4,6 százalékra módosította az idei magyar GDP-növekedést, kijelentette, hogy