A Fox News egymillió dolláros büntetést kapott szexuális zaklatási ügyek és munkahelyi megtorlás miatt

A New York-i Emberi Jogi Bizottság egymillió dollárra bírságolta a Fox News médiavállalatot, törvénysértő szexuális zaklatási ügyek és munkahelyi megtorlás miatt. A 2017 óta működő bizottság történetében ez az eddigi legmagasabb kiszabott büntetés, és összesen négy különálló „szándékos és akaratlan” jogsértési ügyből adódott össze, mivel mindegyik esetben a maximális, 250 000 dolláros büntetést kapta a cég. Bizonyítottnak találták ugyanis, hogy a közeledést elutasító nők később kevesebbet szerepelhettek a képernyőn, rosszabb feladatokat kaptak, az sms-eiket is figyelték, és ellehetetlenítették a jövőjüket a cégnél.

A kedden bejelentett egyezség részeként a Fox kötelező zaklatásellenes tréninget tart a New York-i munkatársainak, valamint ideiglenesen elveti azt a gyakorlatot, mely választottbírósági eljárásra kötelezi az aggályos viselkedést bejelentő munkatársait. Emellett egy forródrótot is létre kell hozniuk, ahol névtelenül be lehet jelenteni bármilyen munkahelyi zaklatást vagy megtorlást.

Tüntetés a Fox News ellen 2019-ben. Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

A Fox Newsnak jó pár, nagy port kavart zaklatási botránya is volt, melybe többek közt Roger Ailes egykori elnök és Bill O’Reilly kommentátor is belebukott. A büntetés egy olyan nyomozás eredménye, amit 2017-ben indítottak, miután a bizottság számtalan bejelentést kapott a csatornánál zajló „burjánzó visszaélésekről”. A bizottság nem hozta nyilvánosságra, hogy kik voltak érintettek az említett ügyekben, de reményeik szerint a magas büntetés elrettentő erővel hat más vállalatokra is.



„Ha az emberek meg merik szegni a törvényeket, és diszkriminálnak vagy zaklatnak másokat, akkor szigorú büntetést kell fizetniük" - mondta Carmelyn Malalis, a bizottság elnöke.

Malalis reméli, hogy az a rendelkezés, amely előírja, hogy a Fox négy évig ne kösse a vitarendezést választottbírósági eljáráshoz - melyek gyakran a munkáltatóknak kedveznek és titoktartási kötelezettséggel járnak -, a jövőben példát jelent majd a hasonló megállapodások számára.

A Fox az eseteket a korábbi vezetésnek tulajdonította, állításuk szerint a jelenlegi vezérigazgató, Suzanne Scott irányítása óta megváltozott a helyzet, és közölték, hogy továbbra is kiterjedt megelőző intézkedéseket alkalmaznak.

A New York-i Emberi Jogi Bizottság fennállása óta 521 keresetet nyújtott be a nemi alapú munkahelyi zaklatás miatt, és mintegy 4,5 millió dollárnyi kártérítést és büntetést róttak ki. (AP)