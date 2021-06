Hvg: Több beosztottját is szexuálisan zaklathatta a honvédség egyik alezredese

Honvédségen belüli eljárás és ügyészségi nyomozás is indult a honvédség egyik magas rangú tisztje ellen, aki a vádak szerint több beosztottját is rendszeresen szexre kényszerítette - írja a Hvg. A portál megszerzett vizsgálati dokumentumok alapján írt az esetről, amelynek viszont komoly következményei várhatóan nem lesznek az alezredesre nézve. Még az ügyészségi nyomozás legsúlyosabb következménye is csak az lehet, hogy lefokozzák. A Hvg információi szerint pedig a honvédség új parancsnoka, a Korom Ferenc helyére nemrég kinevezett Ruszin-Szendi Romulusz egyik első intézkedéseként az egyik eljárást meg is szüntette.

Az ügyészségi feljelentést egy, a Hvg cikkében csak Z-nek nevezett nő tette, aki több mint húsz éve volt a Magyar Honvédség állományában, és személyi ügyintézőként a honvédség egyik budapesti objektumában kezdett dolgozni. Közvetlen főnöke, az ezredparancsnok helyettese, egy alezredes két-három héttel munkába állása után behívatta az irodájába, leültette egy fotelbe, és azt mondta neki, hogy szexuális kapcsolatot akar létesíteni vele. Később még többször beszélt erről, sőt, Z vallomása szerint

azt is kikötötte, hogy pontosan mikor, 2020 január 6-án kell szexelniük. Az alezredes közben azt éreztette a nővel, hogy hálával tartozik a tisztnek, mert segített neki az ezredhez kerülni. Január 6-án aztán meg is történt az aktus. Ezután Z elmondása szerint úgy érezte, nem tud ebből a szituációból kitörni, és ha feltárja az esetet, ő jön majd ki rosszabbul a történetből, ezért a felnőtt lányán kívül nem szólt senkinek sem az esetről.

Az alezredes ezután rendszeresen az irodájába szólította Z-t, és közösült vele, miközben többször arról beszélt, hogy a nőnek hálásnak kellene lennie, és hogy neki olyan kapcsolatai vannak, hogy Z csak magának árthat, ha erről szól bárkinek, az alezredes pillanatok alatt megsemmisíti őt. Sőt, már vádolták is meg szexuális zaklatással, de semmit nem tudtak rábizonyítani. Miután pedig egy rendezvényen találkozott Z lányával, azt is fölvetette, hogy vele is szexelni akar, sőt, hármasban is csinálhatnák.

Z később megtudta, hogy az alezredes egy másik beosztottját is hasonlóan szexre kényszeríti. A két nő beszélt is erről, tervezték is, hogy közösen lépnek fel az alezredes ellen, de aztán a másik áldozat, egy főtörzsőrmester visszalépett, mondván, hogy ha a párja megtudja, mit művel vele az alezredes, őt vagy az alezredest, de valamelyikőjüket bántani fogja.

Az alezredest aztán felkereste a a KNBSZ, a katonai titkosszolgálat, ezért pedig Z-t okolta, aki bevallása szerint ekkor még nem beszélt a szolgálattal. Később viszont igen, ahogy az alakulat pszichológusával is, de úgy érezte, nem kap tőlük segítséget. Ezután, idén januárban följelentést tett a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen.

Ruszin Romulusz Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az ügyészségi eljárás még tart, de Z-n kívül még senkit nem hallgattak meg az ügyben. A honvédségen belül pedig egy méltatlansági vizsgálat indult, amely olyan esetekben indul, ha felmerül a gyanú, hogy valaki rontja a honvédség társadalmi megítélését. Ezt viszont a Hvg információi szerint Ruszin-Szendi Romulusz megszüntette. A Honvédelmi Minisztérium nem válaszolt a lap kérdéseire, így hivatalosan azt sem erősítette meg, hogy az eljárás elindult. Fegyelmi eljárás is zajlott az alezredes ellen, de ez sem tudta megingatni a pozícióját. Z pedig még mindig ugyanott dolgozik, bár egy ideje betegszabadságát töltötte. Nemsokára viszont vissza kell térnie ugyanarra a folyosóra, ahol az őt zaklató közvetlen főnöke is dolgozik.