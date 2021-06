Legalább 69 ember halt meg Kanadában az iszonyatos hőhullám miatt

A szokatlan forróság alatt, mely az amerikai kontinens északnyugati partvidékét érintette, a kanadai hatóságok közlése szerint legkevesebb 69 ember halt meg a hőséggel összefüggésben, többségében idős emberek.

Egy nagynyomású, forró légtömeg péntektől napokra megrekedt az Oregon amerikai állambeli Portland és Salem, a Washington állambeli Seattle és a kanadai Vancouver városok térségében. Emiatt több mint 103 korábbi melegrekord dőlt meg Kanadában, Lyttonban, Vancouver közelében például 49,6 Celsius-fokot mértek, aminél még sosem volt melegebb az országban. A hőhullám három nap után, kedden némileg enyhülni kezdett.

Gyerekek egy szökőkútban az amerikai Portlandben, ezt a várost is érintette a hőhullám. Fotó: NATHAN HOWARD/Getty Images via AFP

Ezeken a szélességi fokokon viszonylag kevés légkondicionáló berendezést használnak a lakásokban, hivatalokban, most mégis túlterhelték a villamos hálózatot, a Washington állambeli Spokane-ban pedig áramkimaradást okoztak több ezer háztartásban. Oregonban a hőség fennakadást okozott a vasúti közlekedésben, sok vendéglátóhelyet be kellett zárni, mert a szakácsok számára elviselhetetlenné váltak a munkakörülmények, de bezártak uszodákat is, mert sok vendég rosszul lett a nagy meleg miatt.

Voltak városok, ahol kongresszusi központokban, sportcsarnokokban „hűtőállomásokat” állítottak fel a lakosoknak. A kanadai Brit Kolumbia tartományban azok, akik megtehették, légkondicionált hotelszobát foglaltak maguknak, hogy aludni és dolgozni tudjanak valahol.

A partvidéken lakók ugyan fellélegezhetnek, de beljebb, a prérin lévő területeken a következő napokban is folytatódik a rendkívüli hőség. (MTI, CBC, AP)