Meghalt Donald Rumsfeld

88 évesen meghalt Donald H. Rumsfeld egykori amerikai védelmi miniszter, aki Gerald Ford és George W. Bush republikánus párti amerikai elnökök alatt szolgált. Ő volt az egyetlen védelmi miniszter, aki nem egymást követő két alkalommal is ellátta a tisztséget. 1971-ben ő volt a legfiatalabb ezen a poszton, míg a másik ciklusban ő volt a legidősebb, amikor felesküdött.

Az Amerikai Egyesült Államok az 1970-es évek egy részében Rumsfeld irányításával vívta a hidegháborút, majd az ezredforduló után az ő vezetésével támadta meg Afganisztánt és Irakot. A miniszter a megszállásról később azt mondta, hogy Szaddám Huszein eltávolítása „stabilabb és biztonságosabb világot teremtett”.

Donald Rumsfeld 2001. október 8-án a Pentagonban. Fotó: Luke Frazza/AFP

Az ő pártfogoltja és barátja volt Dick Cheney, az ifjabb Bush nagy hatalmú alelnöke. Rumsfeld a vietnami háborúért felelős Robert S. McNamarához hasonlóan költséges és megosztó háborút folytatott, ami végül tönkretette a politikai karrierét, és a hivatali ideje után is hosszan kifejtette a hatását, de McNamarával ellentétben Rumsfeld nem látta be, hogy hibázott, és a távozása után is úgy értékelte, hogy hiba lenne kivonulni Irakból.

Rumsfeld az új-mexikói Taosban lévő otthonában halt meg, a halála oka myeloma multiplex (a plazmasejtek daganatos megbetegedése) volt – közölte a család szóvivője. (New York Times)