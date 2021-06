Orbán a kommunista-ellenes röpiratokból német-ellenes kormányzati propagandát faragott

"Az Európai Tanács legutóbbi ülésén falanxban vonultak föl a szivárvány zászlós miniszterelnökök" - így kezdődik Orbán Viktor hétfő reggeli írása, ami a miniszterelnok.hu-n jelent meg, és a múlt csütörtöki kínos brüsszeli vacsorájáról szól. A címe Szamizdat 11.

Hétfő este, a futball Eb nyolcaddöntői szüneteiben az írás szemlézését adta a köztévé híradója. Aligha volt a világon még "szamizdat", amit a legnézettebb idősávban az állami tévé szó szerint idézett volna.

Napjaink egyik legizgalmasabb politikai fejleménye a szavak értelmének átfordítása. Így lehetett "alapjogokért központ" a jogfosztások mellett kiálló szervezetből, "civil összefogás" az állami óriásvállalatok által feltőkésített kormánypárti tüntetés-szervező vállalkozásból, "keresztény demokrácia" az "illiberális"-ból, stb. A szavak jelentésének megváltoztatása nem újdonság a politikában, George Orwell Állatfarm című kisregényében például már 1945-ben alaposan bemutatta a jelenséget.

Orbán Szamizdat-sorozatában rendszerint német politikusokkal perlekedik, önmagát szabadságharcosként pozicionálva egy elnyomó világban.

A "szamizdat" Magyarországon eddig a rendszerváltás előtti évek illegálisan terjesztett kiadványainak neve volt. A kifejezés a Szovjetunióból származik, orosz szavak összeforrasztásából, a jelentése körülbelül az, hogy "önmaga adja ki", és az 1960-as évek elejétől a titokban terjesztett nyomtatványokra használták. Szójátékként is értelmezhető, mert a Goszizdat nevű szovjet állami kiadóvállalat (1919 - 1930 között működött) nevére rímel.

Az orbáni sorozat alapgesztusa a "görbe tükör", vagy ha kevésbé óvatosan fogalmazunk, akkor a gúny. Egyrészt gúnyolja vele az egykori magyar demokratikus ellenzéket (a későbbi SZDSZ e körből nőtt ki), azzal, hogy átveszi a szamizdatos örökségüket egy illiberális program meghirdetésére.

Másrészt gúnyolja vele általában is a kommunista rezsimekkel szembeni kelet-közép-európai ellenállókat, amikor a földalatti, illegális, komoly kockázatot jelentő kiadványaik nevét választja hatalmi pozícióból közölt írásai címének. A szó eredeti értelme szerint aligha adhat ki szamizdatot az, aki a legtöbb hatalommal rendelkezik egy országban, és rendszere évente 100 milliárd felett költ kommunikációra. Az ötlet olyan, mintha a Fidesz azon keseregne, hogy a tagjai üldöztetésnek vannak kitéve.

A szamizdatos sorozat látszólag külföldre szól, több része megjelent angolul és németül is, a 10. részt például elküldték az Európai Parlament összes képviselőjének, az 5. rész pedig eredetileg egy német lapban jelent meg.

A részeket összeköti, hogy mindegyik az európai liberalizmus éles kritikája, és olyan témák mellett áll ki, amelyek Nyugat-Európában nem feltétlenül szalonképesek. Innen jöhet a szamizdat ötlet is, Orbán ugyanis azt a pozíciót veszi fel az írásokban, mintha a lírai én egy fojtogató háttérhatalom összeurópai birodalma ellen küzdene, és nem tudna hol megnyilvánulni már, akkora rajta a nyomás.

A sorozat ötlete lassan állhatott össze a miniszterelnök kommunikációs stábjának a fejében. Az első két részt nem könnyű például megtalálni, mert csak a 3. rész kapta meg a Szamizdat címet (illetve akkor még csak alcímet). A miniszterelnok.hu oldalon a "szamizdat" tag-re keresve is csak a 3. résztől felfele jönnek elő az írások. Tovább nehezíti a közelmúlt feltárását, hogy az első két rész nem is a "Beszédek" rovatba került, mint a későbbiek, hanem a "Hírek" rovatba.

A földalatti ellenállást idéző, romantikus fésületlenséget okozhatja azt is, hogy csak a 6. rész óta van egységes hivatkozása az egyes cikkeknek az oldalon, addig a cím és a link formája esetleges. Ha egyszer lesz rá pénz, érdemes volna az utókor számára egységesíteni, esetleg közös vizuális elemekkel kiegészíteni a szerkesztői szemmel egyelőre gondozatlannak tetsző sorozatot.

Összefogja a sorozat darabjait, hogy látszólag mindegyik Nyugat felé üzen vagy magyaráz, egy elnyomó természetű, fojtogató politikai közegnek, illetve annak képviselőinek, és mindegyik tartalmaz olyan értékelést, ami a magyar közbeszédnek régóta természetes része, de Európa nagy részén inkább extrémnek hat. A legtöbb utal valahogy a kommunista diktatúrára is, sokszor úgy, hogy annak megdöntőjeként hivatkozik önmagára.

Nézzük, sorjában:

1. Európa nem hódolhat be a Soros-hálózatnak, 2020. november 25.

Kinek szól? Soros Györgynek, aki egy héttel Orbán cikkének megjelenése előtt publicisztikában javasolta, hogy az EU intézményei ne engedjenek a lengyel és a magyar kormány zsarolásának a jogállami feltételek ügyében. (Végül engedtek.)

Miket állít? "Ismét nagy erők mozdulnak meg, hogy Európa nemzetei megszűnjenek, és a kontinens egy globális birodalom égisze alatt egyesüljön. A Soros-hálózat, amely keresztül-kasul átszövi az európai bürokráciát és politikai elitet, évek óta azon dolgozik, hogy Európát bevándorlókontinenssé tegye. Az Európai Unió államaira ma a legnagyobb veszélyt a globális nyílt társadalmat hirdető, a nemzeti kereteket felszámolni akaró Soros-hálózat jelenti. A network céljai nyilvánvalóak: a migráció felgyorsításával kevert etnikumú, multikulturális, nyílt társadalmakat létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a globális elit kezébe adni."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? "Vagyunk itt még jónéhányan, abból a szabadságharcos nemzedékből – Észtországtól Szlovéniáig, Drezdától Szófiáig a volt keleti blokk országaiban élők –, akiknek még személyes emlékünk van arról, milyen is szembe szállni az önkénnyel (rule of man) és annak kommunista verziójával. Megfélemlítés, anyagi és erkölcsi tönkretétel, fizikai és lelki vegzálás. Ebből többet nem kérünk."

2. Orbán Viktor miniszterelnök válasza Martin Schulznak, 2020. november 30.

Kinek szól? A német szociáldemokrata politikusnak, aki 2017-ben kancellárjelölt volt, előtte pedig az Európai Parlament elnöke. Orbánt egy németországi rádiónyilatkozata bőszítette fel, amelyben a sajtószabadság korlátozásával, korrupcióval, rasszizmussal vádolta meg a kormányát.

Miket állít? "Nincs igaza, mert állításával ellentétben a magyar sajtó szabadabb és sokszínűbb, mint a német. Antiszemitizmus-ügyben pedig elképzelhetetlen Magyarországon az, ami Németországban ma is megtörténhet, zsidó személyek nyílt zaklatása és bántalmazása. (...) De legnagyobb lódítása az uniós pénzalapokra vonatkozik. (...) A helyzet világos. Németországnak nem pénzébe kerül Magyarország uniós tagsága, hanem Németország pénzt keres rajtunk. Ráadásul ez a német fölény nem a németek nagyobb szorgalmának vagy tudásának köszönhető."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? "Magyarország szovjet megszállás alatt élt, Németországnak pedig csak a harmada. Nyugat-Németország 45 évig tőkét halmozhatott fel, mialatt bennünket a szovjet-kommunisták folyamatosan kifosztottak."

3. Orbán Viktor válasza Manfred Webernek (EU-szamizdat nro. 3.) 2020. december 4.

Kinek szól? Az európai néppárt frakcióvezetőjének, aki a jogállamisági feltételekről szóló vitában felszólalt a magyar és a lengyel kormány költségvetést illető vétófenyegetése ellen egy németországi sajtótájékoztatón.

Miket állít? "A helyzet világos, kedves Manfred. Ti meg akarjátok változtatni a jelenlegi jogi helyzetet, hogy olyan eszközt hozzatok létre, amelyet azonnal Magyarország és Lengyelország ellen fordíthattok. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és felelős nemzeti kormánypolitikusok nyilatkozatainak fényében ezt többé nem tudjátok letagadni. És azt várjátok, hogy mi, magyarok elfogadjuk ezt. A németek sok mindent kértek már tőlünk, magyaroktól a történelem során, de Ti vagytok az elsők, akik balfácánnak is néztek bennünket. Nem vagyunk azok."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? "Az európai fősodratú média kirekeszti, mellőzi és letiltja azokat a gondolatokat, amelyek nem illenek abba a világképbe, amelyet ők sulykolnak nap mint nap. Ezt is el fogják hallgatni. Nekünk, közép-európaiaknak ez nem ismeretlen. Erre találtuk ki a szamizdatot. Írj, nyomtass, olvass, terjessz! Szam izdat, vagyis magunktól magunknak."

4. Orbán Viktor válasza Soros György írására - Európa nem hódolt be, 2020. december 13.

Kinek szól? Orbán elvben itt azt ünnepli, hogy sikerült kiszedetnie lengyel kollégájával a jogállamisági feltételeket az EU új költségvetéséből, de közben igazából nem nyugszik meg, mert gender- és migránsügyben akciótervet lát, és újabb sorosista puccskísérletet is.

Miket állít? "A világ legkorruptabb emberének és hálózatának jó oka van a csalódottságra. (...) Az Európai Tanács múlt heti döntése nyílt ellenszegülés Soros György hatalomátvételi kísérletével szemben."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? Ebben sehol, ahogy maga is fogalmaz írásában "a kutya máshol van elhantolva".

5. Válasz Manfred Webernek, 2020. december 30.

Kinek szól? Ismét a néppárt frakcióvezetőjének. Ez a rész a Welt am Sonntag című lapban jött le először. Itt Orbán azon akadt ki, hogy Weber azt nyilatkozta, hogy szerinte a magyar kormány tévúton jár.

Miket állít: "Közismert tény, hogy Manfred Weber neheztel Magyarországra. Bennünket okol, amiért nem teljesültek az Európai Bizottság elnöki székét megcélzó ambíciói. Ez igaz. De megengedett-e egy európai pártcsalád vezetője számára, hogy tisztánlátását így eltorzítsa a személyes indulat, sőt gyűlölet? Még ha emberileg érthető is, nem helyes. (...) Manfred Weber csatlakozott a baloldali elitklubhoz, ahol egy képtelen európai politikai geometria a divat."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? "A brüsszelieknek is meg kell érteniük, hogy Közép-Európában Marx, Lenin és a kommunizmus iránt érzett megvetésünk nem kisebb, mint amit a nácik és a nemzetiszocializmus iránt érzünk."

6. Szamizdat 6, 2021. március 4.

Két hónap szünet után immár cím nélkül jelent meg a 6. rész, és innentől kezdve egységes, letisztult a sorozat formátuma.

Kinek szól? Mindenkinek, akit érdekel, hogy miért lépett ki a Fidesz az Európai Néppártból - rögtön azután, hogy elfogadta a néppárt azt a szabályt, ami alapján kizárták volna amúgy is.

Miket állít? "Miközben mi itt, Magyarországon és más vezetők a saját országaikban szó szerint élet-halál harcot folytatnak a koronavírus ellen, az EPP kisded hatalmi játékokban leli örömét a brüsszeli bürokraták buborékjában. Ez vállalhatatlan. (....) A mi feladatunk is világos. Most az EPP nélkül kell felépíteni az európai demokratikus jobboldalt, amely otthont nyújt azoknak az európai polgároknak, akik nem akarnak migránsokat, nem akarnak multikulturalizmust, nem estek LMBTQ-őrületbe, védik Európa keresztény hagyományait, tisztelik a nemzetek szuverenitását, és nemzetüket nem a múltjuk, hanem a jövőjük részének tekintik"

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? Úgy, hogy forradalmárként viselkedik, zászlót bont és jelszót ad: "Itt az idő! Éljen a demokratikus jobboldal! Fortes fortuna adiuvat!"

7. Szamizdat 7, válasz Mikuláš Dzurindának, 2021. május 18.

Kinek szól? Az egykori szlovák miniszterelnöknek, aki egyike volt a néppárt által felkért bölcseknek, akik a Fidesz viselkedését vizsgálták sokáig, eredmény nélkül. Itt Orbán arra reagál, hogy Dzurinda reagált egy szlovák lapnak adott interjújára, vitatkozó hangnemben, a V4 csoport szerepét illetően.

Miket állít? "Tény, hogy mi, közép-európaiak látványos megkülönböztetést szenvedünk el. Azt állítom, ha nem lépünk föl erőteljesebben és közösen, ez a helyzet nem is fog változni. (...) Kedves Mikuláš, nem kellene végre a nyugatiakkal egyenrangú tagállamként viselkednünk? Nem jött még el az ideje, hogy megszervezzük magunkat, és kiálljunk az érdekeink mellett? Miért maradnánk továbbra is az EU balekjai? A szlovákok és a magyarok ennél többet érdemelnek."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? Itt nem érhető tetten ilyen igyekezet.

8. Szamizdat 8, 2021. május 21.

Kinek szól? A kormánypárti sajtóban "Válasz Armin Laschetnek" alcímmel jelent meg, és bár Orbán saját oldaláról hiányzik ez az információ, a szövegből így is világos, hogy tényleg a CDU idén megválasztott elnökének ír. Tavasszal a magyar kormány számos EU-s külpolitikai nyilatkozatot vétózott meg, és amikor a gázai válság idején a tűzszünetre felszólítót is megfúrta Budapest, akkor Laschet arról beszélt, hogy véget kellene vetni az egyhangúság követelményének a külügyek esetében, és át kellene állni a többségi szavazásokra.

Miket állít? "Ma közös külpolitikai döntést csak egyhangúan lehet hozni, Laschet pedig azt szeretné, ha a jövőben a többség rákényszeríthetné akaratát a kisebbségre. Mindezt az európaiság nevében. (...) Azt is látjuk, hogy a nyugat-európai országok többsége belépett egy posztnemzeti és posztkeresztény életfelfogás korszakába."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? Talán csak a szöveg végén lehet ilyen értelmezést is felvetni, amikor kissé sértetten, egy elnyomott szereplő pozíciójából fogalmaz: "Nekünk is jogunk van kiállni a meggyőződéseink, a külpolitikai szövetségeseink és a saját érdekeink mellett."

9. Szamizdat 9, 2021. június 7.

Kinek szól? Ez is német politikusoknak, leginkább a német külügyminiszternek és EU-ügyi államtitkárának (szociáldemokraták), akik élesen elítélték, hogy Magyarország megint vétózott, ezúttal egy Kínát elítélő nyilatkozat elfogadását megakadályozva.

Miket állít? "Az európai baloldal, élén a német baloldallal ismét minősíthetetlen hangon támadja Magyarországot. Most azért, mert nem volt hajlandó egy politikai súlyt és komolyságot nélkülöző közös nyilatkozatot aláírni Hongkong ügyében. Így volt, s ha százszor terjesztik is be újra, századszorra is ez lesz az eredménye. (...) Szánalmas papírtigriseknek látszunk, és következmény nélküli nyilatkozataink után rajtunk nevet a világ. (...) Támogatjuk az Európa stratégiai szuverenitásának és autonómiájának kialakítását célzó kezdeményezéseket. Ehhez először is meg kell fékeznünk az európai baloldal külpolitikai ámokfutását."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? Sehogy, itt a sorozat már egy német-magyar üzenőfal budapesti oldalává vedlett át.

10. Szamizdat 10, 2021. június 17.

Kinek szól? A szöveg angol fordítását a kormány elküldte az összes EP-képviselőnek, tehát elsősorban nekik, bár ez a szövegből nem derül ki. Alcím most sincs, de az első mondat felér annak is: "A liberális gőzhengerek ismét elindultak Magyarország ellen". Orbán itt már a homoszexualitás bemutatását korlátozó magyar törvényt védelmezi, érzékelve a nemzetközi tiltakozás mértékét, de még a kínos brüsszeli vacsorája előtt vagyunk, úgyhogy egyelőre nem magyaráz, hanem keményen visszavág, és a pedofil-vonalat erősíti - ezt nyugati irányba azóta már nem erőlteti a kormányzati kommunikáció.

Miket állít? "Most a pedofilokat radikálisan büntető, a gyermekeinket pedig radikálisan védelmező új törvények miatt verik félre az európai harangokat. Hiába, a mozgalom örök, már nem a „világ proletárjai egyesüljetek”, hanem a „világ liberálisai egyesüljetek” az új jelszó. Ez persze erősíti azt a közép-európai meggyőződést, hogy ma a liberális voltaképpen a diplomás kommunista. (...) A szülők joggal várják el azt is, hogy olyan felületeken, amelyeket gyermekeink korlátozás nélkül használnak, se pornográfia, se öncélú szexualitás, se homoszexualitás, se nemváltoztató programok ne legyenek elérhetőek. Ezeket a korlátozásokat is sebészi pontossággal meg kell határozni."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? "Ezért a magyar törvény nem vonatkozik a 18 év feletti felnőttek életére, szexuális szokásaira, sem az ő saját, felnőtt nyilvánosságukra. Sőt, a magyar társadalom európai kontextusban az egyéni szabadság és a tolerancia mellett leginkább elkötelezett európai népek közé tartozik. Ennek okai a kulturális hagyományainkban, a keresztény szabadságban, a nemzeti szabadságért vívott harcokban és a kommunizmus és a kommunista önkény mély megvetésében gyökereznek."

11. Szamizdat 11, 2021. június 28.

Kinek szól? Az előző csütörtöki brüsszeli vitára reagál, ami ugyanarról a törvényről szólt, mint amit a sorozat előző, 10. részében is védett.

Miket állít? "A vita kísértetiesen hasonlított a 2015. júniusi vitára, amely az Európára törő migránsinvázió miatt robbant ki. Mindkettő erkölcsileg nehéz, politikailag fontos és intellektuálisan szép vita volt. (...) A szivárványos országoknak joguk van túllépni a bináris, férfi-nő, anya-apa rendre épülő társadalmi berendezkedésen. Régen ők is ilyenek voltak, de jól megfontoltan és szándékaikat az állami politika rangjára emelve átléptek egy másik dimenzióba. Ezt a jogukat egy másik állam nem kérdőjelezheti meg. Különösen, hogy a vezérhajó szerepére Németország vállalkozott. Hogy okos dolog-e újra karszalagban demonstrálni és a müncheni futballstadionban a magyar himnusz közben szivárványos zászlóval a játéktérre rohanni, abban nem vagyok biztos."

Hogyan igyekszik összekötni magát a szamizdat eredeti jelentésével? Sehogy.

Néhány általános tanulság

A sorozat eddigi 11 része formailag szinte mind a német politikának, közönségnek küldött üzenet, mert ahol Sorosnak ír, ott is olyan EU-s tervek ellen demonstrál, amelyeket széles német politikai konszenzus támogat.

Formailag már csak azért sem lehet a magyar olvasó a célközönség, mert rendre úgy ír, mintha a teljes magyar nép osztozna gondolataiban (pl. a 6. részben "köztudott, hogy mi, magyarok a folyamatosan hátráló és a politikai értékeit a süllyedő léghajóból kidobáló EPP-t újra Európa vezető szellemi és politikai erejévé akartuk tenni" vagy a 3.-ban "és azt várjátok, hogy mi, magyarok elfogadjuk ezt", stb.).

Visszatérő gondolata, hogy egy birodalom-építési kísérlettel szemben, a nemzetállami létforma őrzőjeként tekint magára.

A szövegek mélyebb üzenetére koncentrálva arra juthatunk, hogy e birodalmi szervezkedés két mozgatója Soros György és Németország, akik egy Negyedik Birodalmat építenek, amelyben a globális pénzügyi elit uralkodhat majd a hozzájuk simulékony társadalmon. E birodalom kiépítése érdekében megpróbálják szétverni a hagyományos családmodellt és a nemzeti identitást is, mert a nemiségében bizonytalan, mindenféle színű emberek tarka masszája szívesen alávetné magát a zsidó-germán karvalytőke kizsákmányoló természetének, a magyar miniszterelnök helyzetértékelése szerint.

A kormányfő minderről alig beszélhet, kénytelen szamizdatot kiadni, ami azt jelenti, hogy a magyar állam hivatalos oldalain tudja mindezt csak elmondani. A hétfői részre keresve ("szamizdat 11" & orban) nem egészen 7300 találat van még csak a Google keresőben a szövegre, és nincs olyan közélettel foglalkozó honi sajtó, amelyik ne számolt volna be róla, legalább egy cikkben.